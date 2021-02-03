Teknoloji OPPOnun yeni kamera sistemi hem ön hem de arkayı çekmeyi sağlıyor
MOBİL

OPPO'nun yeni kamera sistemi hem ön hem de arkayı çekmeyi sağlıyor

Türkiye'deki yatırımlarını artıran Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, yeni patentini aldığı teknolojiyle kameranın hem ön hem de arka kısmın fotoğrafının çekilmesini sağlıyor. Açılabilir yapıdaki bu doğrudan telefonun gövdesine gizleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
OPPO
OPPO

Birkaç ay önce Samsung ve OPPO'nun Türkiye'deki yatırımlarıyla alakalı detaylar ortaya çıkmıştı. Güney Koreli Samsung ve Çinli OPPO, akıllı telefon üretimini Türkiye'de gerçekleştirmek ve Avrupa'ya ihraç etmek için İstanbul ve Kocaeli'de fabrika kurmaya hazırlanıyor. Toplamda 50 milyon dolarlık yatırımla birlikte üretimin yakında başlaması söz konusu.

OPPO'nun yeni kamera teknolojisi, hem ön hem de arka kamera olarak kullanılmasını sağlıyor.

Hem ön hem arka kamera olarak kullanılabiliyor

OPPO, son olarak pop-up kameralı yeni bir tepe seviyesi akıllı telefon hazırlığında. Açılır yapıdaki bu kamera, hem ön hem de arka kamera şeklinde çekim yapmayı sağlıyor. Bu kullanım senaryosu aslında epey ilginç denilebilir. Samsung da aslında benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Alınan patent, telefon kamerasının göze batmadan ve tasarımı bozmadan çıkıntı yaptığı görülüyor. Hatta ayna görüntüsüyle alakalı bilgi de yer alıyor. Zira bu şekilde az önde de bahsettiğimiz ön / arka kamera şeklinde kullanım söz konusu oluyor.

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