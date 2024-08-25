Otelden önce sanalda konakla

Teknolojik yenilikler, planlarımızı olumsuz etkileyecek unsurları en aza indiriyor. Arama motorlarıyla başlayan süreç yapay zeka, sanal gerçeklik gibi uygulamalarla devam ediyor. Sanal gerçeklik sistemlerinin uygulandığı alanlardan biri de turizm. Günümüzde birçok konaklama tesisi ve turizm acentesi sanal gerçeklik ve 360 derece sanal tur ile müşterilerine oteli gezdiriyor. Konaklayacağı odayı, yüzeceği denizi ve tesisin tüm olanaklarını önceden deneyimleyen kişiler kararını buna göre veriyor ve sonrasında sürprizlerle karşılaşmıyor.

VR GÖZLÜKLE 360 DERECE SANAL TUR

Hatta uygulamalar öyle bir hale gelmiş ki bazı işletmeler, müşterilerine online bağlantılarla tesisi gezdiriyor. VR gözlükler sayesinde gidilecek yerlerdeki tarihi ve doğal güzellikleri görmek mümkün. Bu teknolojileri eleştirenler ise, sanal gerçeklik ve online sistemlerin insanları artık evinden bile çıkmadan turistlik yerlere götürdüğünü iddia ediyor. Buna göre; özellikle Z kuşağı gezme ve yeni yerler görme ihtiyacını sanal dünyada karşılıyor. Hatta konaklama deneyimini sanalda sunan web siteleri bulunuyor. İstanbul’daki birini Maldivler'de gösteren photoshop uygulamalarından bahsetmiyoruz bile.

AKILLI SENSÖRLE ODA KONTROLÜ

Turizmde faaliyet gösteren oteller açısından önemli yenilikler de gündemde. Örneğin, akıllı sensörler sayesinde odada kimse yoksa elektrik kapanıp tasarruf ediliyor. Odaya biri girdiği takdirde tüm sistem anından yeniden devreye giriyor ve tasarruf sağlanıyor. Oteller sanal turun yanında akıllı dolap uygulamasını devreye aldı. Artık odalardaki buzdolabından alınan ücretli ürünler, anında müşterinin faturasına ekleniyor. Konukların tükettiği ücretsiz ürünlerden eksilenler de akıllı teknolojiler sayesinde yerine konuyor.







