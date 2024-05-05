Oyunda strateji seviyoruz: Tercihimiz ücretsiz içerikler

Ülkemizdeki oyun sektörü, küresel devlerle yarışacak yeniliklerle ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda yerli girişimcilerin yaptığı ataklar dikkat çekerken, sektördeki yatırım ve istihdam da her geçen gün artıyor. Gaming in Turkey araştırmasına göre, ülkemizde 47 milyonu aşkın kişi yani nüfusun neredeyse yarısı oyun oynuyor. Pazarda 580 milyon dolarlık bir gelir elde edilmesi de bu endüstrinin ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Türkiye’deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türlerine baktığımızda ufak sıralama farklılıkları olsa da genel olarak hem IOS hem de Android’de benzer nedenler görülüyor.





RPG İLK SIRADA

Oyuna olan ilginin başında ise eğlence gelirken en fazla ücretsiz indirilen içerikler tercih ediliyor. Oyuncuların harcama alışkanlıklarına baktığımızda, strateji oyunları, RPG oyunları ve Battle Royale, MOBA tarzının ilk sıralarda olduğunu görüyoruz.





KÜRESEL GERİLEMEYE RAĞMEN

2023 yılında çalkantılı bir yıl geçiren ve işten çıkarmalarla gündeme gelen küresel oyun sektörü 185 milyar dolarlık hacme ve 3 milyar kişilik bir oyuncu sayısına sahip. 1,4 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşan Türkiye'de bilgisayar başında oyunu oynayanların sayısı 20 milyon civarındayken konsol sahiplerinin sayısı, 11 milyon civarında. 2022’ye göre mobil oyun oynayanların sayısı yükselişte. Yaş ortalamasına bakıldığında, yaş ilerledikçe oyunlardan sıkılıp gerçek hayata daha fazla odaklandığımız söylenebilir. İlgili araştırmaya göre Türkiye’deki oyunseverlikle gelir seviyesi arasında sıkı bir bağ bulunuyor. Oyuncuların yüzde 70’lik kısmı yüksek gelir seviyesindeki bireylerden oluşuyor. Orta gelir düzeyinde ise bu oran yüzde 25 civarında.





YÜZDE 40’I 25-34 YAŞ ARASINDA

Zira oyuncuların yüzde 40 kadarı, 25-34 yaş arasında bulunuyor. 18-24 yaş aralığının oranı ise yüzde 30 arasında. 35-44 yaş grubu yüzde 30’da kalıyor. 45 üstü oyuncu oranı ise ancak yüzde 10 civarında.





YENI UNICORN’LAR YOLDA

Türkiye'nin ilk "unicorn"u (değerlemesi 1 milyar doları geçen teknoloji girişimi) olan Peak Games'i, ABD'li oyun şirketi Zynga 1,8 milyar dolara satın almıştı. Unicorn olan bir diğer oyun stüdyosu Dream Games'e bugüne kadar finansal yatırımcılar tarafından yatırım yapıldı. Türkiye'nin ilk unicornlarından Dream Games'in "Royal Match" oyunu geçen yıl 82,62 milyon dolarla dünyada en yüksek gelire sahip oyun olmuştu.



