Sony, PlayStation Plus’ın Kasım 2025 oyun kataloğunu duyurdu. Bu ay oyuncuları efsane isimler karşılıyor: Grand Theft Auto V, Pacific Drive ve Still Wakes the Deep, Extra ve Premium üyeleri için erişime açılacak. Los Santos’un kaotik sokaklarından Pasifik’in doğaüstü ormanlarına, korku dolu petrol platformlarına kadar uzanan bu ayın listesi; aksiyon, gerilim ve keşif dolu yapımlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Tomb Raider: Anniversary, Premium üyeler için nostaljik bir dönüş yapıyor.





Los Santos’tan Pasifik’in vahşi ormanlarına uzanan oyun şöleni 18 Kasım’da başlıyor

Sony, Kasım 2025 PlayStation Plus Extra ve Premium oyun kataloğunu resmen duyurdu. Bu ay, oyun severler için adeta bir şölen niteliğinde. Rockstar’ın efsane oyunu Grand Theft Auto V, sıra dışı hayatta kalma oyunu Pacific Drive ve korku türünün en iddialı yapımlarından Still Wakes the Deep, bu ay PlayStation Plus üyelerine sunulacak.





Yeni oyunlar, 18 Kasım 2025 itibarıyla Extra ve Premium üyeleri için erişime açılacak.





Grand Theft Auto V: Los Santos’un suç dünyası geri dönüyor

PlayStation Plus kataloğunun en dikkat çeken oyunu, şüphesiz GTA V. Los Santos ve Blaine County’nin geniş açık dünyasında Franklin, Michael ve Trevor’ın hikâyesine yeniden dalmak mümkün olacak. PS5 ve PS4 sürümleriyle sunulan yapım, güncel nesilde daha yüksek çözünürlük, performans ve geliştirilmiş grafik detaylarıyla geliyor.

Pacific Drive: Arabanız tek dostunuz olacak

Pasifik Kuzeybatısı’nın doğaüstü atmosferinde geçen Pacific Drive, “road-lite” yapısıyla oyunculara bambaşka bir deneyim sunuyor. Her yolculuk, oyuncunun aracını onararak ve geliştirerek doğanın anormallikleriyle mücadele ettiği benzersiz bir hayatta kalma macerasına dönüşüyor.

Still Wakes the Deep: Petrol platformunda kabus başlıyor

Korku oyunlarının usta stüdyosu The Chinese Room tarafından geliştirilen Still Wakes the Deep, izole bir petrol platformunda geçen psikolojik bir gerilim sunuyor. Oyuncular, iletişimin kesildiği bir ortamda bilinmez bir tehdide karşı hayatta kalmaya çalışıyor.

Diğer dikkat çeken yapımlar

Kasım ayı listesi yalnızca bu üç oyunla sınırlı değil.

Oyun kataloğuna eklenen diğer başlıklar:

Insurgency: Sandstorm (PS5, PS4) – Gerçekçi savaş atmosferiyle taktiksel bir çok oyunculu deneyim.

Thank Goodness You’re Here! (PS5, PS4) – Kuzey İngiltere’nin garip bir kasabasında geçen mizah dolu bir keşif oyunu.

The Talos Principle 2 (PS5) – Derin felsefi temalarla örülü birinci şahıs bulmaca deneyimi.

Monster Jam Showdown (PS5, PS4) – Canavar kamyonlarla dolu çılgın bir arcade yarış macerası.

MotoGP 25 (PS5, PS4) – Unreal Engine 5 destekli, resmi MotoGP şampiyonası oyunu.

Premium üyeler için özel: Tomb Raider: Anniversary

PlayStation Plus Premium üyeleri için ise bu ayın özel klasiği Tomb Raider: Anniversary oldu. Lara Croft’un efsanevi ilk macerası, güncellenmiş görseller ve yeniden düzenlenmiş oynanışla PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformlarına geri dönüyor.

PlayStation Plus Kasım 2025 oyunları ne zaman oynanabilir?