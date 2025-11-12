PlayStation Plus Kasım 2025 oyun kataloğu açıklandı. Bu ay Extra ve Premium üyeleri, Grand Theft Auto V ile Los Santos’un suç dolu sokaklarına geri dönerken; Pacific Drive’da doğaüstü bir yolculuğa çıkacak, Still Wakes the Deep’te ise karanlık bir petrol platformunda hayatta kalmaya çalışacak. Ayrıca The Talos Principle 2, MotoGP 25, Insurgency: Sandstorm ve Monster Jam Showdown gibi yapımlar da kataloğa eklendi. Premium üyeler için klasik Tomb Raider: Anniversary özel olarak sunulacak. Yeni oyunlar 18 Kasım’dan itibaren erişime açılacak.
Sony, PlayStation Plus’ın Kasım 2025 oyun kataloğunu duyurdu. Bu ay oyuncuları efsane isimler karşılıyor: Grand Theft Auto V, Pacific Drive ve Still Wakes the Deep, Extra ve Premium üyeleri için erişime açılacak. Los Santos’un kaotik sokaklarından Pasifik’in doğaüstü ormanlarına, korku dolu petrol platformlarına kadar uzanan bu ayın listesi; aksiyon, gerilim ve keşif dolu yapımlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Tomb Raider: Anniversary, Premium üyeler için nostaljik bir dönüş yapıyor.
Los Santos’tan Pasifik’in vahşi ormanlarına uzanan oyun şöleni 18 Kasım’da başlıyor
Sony, Kasım 2025 PlayStation Plus Extra ve Premium oyun kataloğunu resmen duyurdu. Bu ay, oyun severler için adeta bir şölen niteliğinde. Rockstar’ın efsane oyunu Grand Theft Auto V, sıra dışı hayatta kalma oyunu Pacific Drive ve korku türünün en iddialı yapımlarından Still Wakes the Deep, bu ay PlayStation Plus üyelerine sunulacak.
Yeni oyunlar, 18 Kasım 2025 itibarıyla Extra ve Premium üyeleri için erişime açılacak.
Grand Theft Auto V: Los Santos’un suç dünyası geri dönüyor
PlayStation Plus kataloğunun en dikkat çeken oyunu, şüphesiz GTA V. Los Santos ve Blaine County’nin geniş açık dünyasında Franklin, Michael ve Trevor’ın hikâyesine yeniden dalmak mümkün olacak. PS5 ve PS4 sürümleriyle sunulan yapım, güncel nesilde daha yüksek çözünürlük, performans ve geliştirilmiş grafik detaylarıyla geliyor.
Pacific Drive: Arabanız tek dostunuz olacak
Pasifik Kuzeybatısı’nın doğaüstü atmosferinde geçen Pacific Drive, “road-lite” yapısıyla oyunculara bambaşka bir deneyim sunuyor. Her yolculuk, oyuncunun aracını onararak ve geliştirerek doğanın anormallikleriyle mücadele ettiği benzersiz bir hayatta kalma macerasına dönüşüyor.
Still Wakes the Deep: Petrol platformunda kabus başlıyor
Korku oyunlarının usta stüdyosu The Chinese Room tarafından geliştirilen Still Wakes the Deep, izole bir petrol platformunda geçen psikolojik bir gerilim sunuyor. Oyuncular, iletişimin kesildiği bir ortamda bilinmez bir tehdide karşı hayatta kalmaya çalışıyor.
Diğer dikkat çeken yapımlar
Premium üyeler için özel: Tomb Raider: Anniversary
PlayStation Plus Premium üyeleri için ise bu ayın özel klasiği Tomb Raider: Anniversary oldu. Lara Croft’un efsanevi ilk macerası, güncellenmiş görseller ve yeniden düzenlenmiş oynanışla PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformlarına geri dönüyor.
PlayStation Plus Kasım 2025 oyunları ne zaman oynanabilir?
Tüm yeni oyunlar 18 Kasım 2025 itibarıyla PlayStation Plus Extra ve Premium üyeleri için erişime açılacak. Kütüphanenize ekleyerek sınırsızca oynayabileceğiniz bu yapımlar, ay boyunca PS Plus kataloğunda yer alacak.