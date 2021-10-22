Rusya'dan Samsung'a ambargo: Toplamda 61 telefon modelini satamayacak

Bazı ülkeler, şirketleri yasaklayarak ürünlerin satışlarını engelleyebiliyor. Bunun en somut örneklerinden biri ABD ve Xiaomi örneği için geçerli. 'Ulusal güvenlik' gerekçe gösterilerek Xiaomi ürünlerine karşı ABD'de ambargo uygulanıyor. Son olarak benzer bir durum Rusya ve Samsung'da da yaşandı.

Rusya'da, aralarında Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 modeli de dahil olmak üzere toplamda 61 farklı akıllı telefon için satış yasağı geldi. Sebep ise Samsung Pay merkezli bir patent ihlali olarak geçiyor. Yani aslında ihlal edilen bir patent sonrasında Rusya duruma müdahale ediyor.

Samsung itiraz etti ama karar değişmedi

Rusya, İsviçre merkezli mobil ödeme şirketi olan Sqwin'e ait bir patentin Samsung tarafından kullanıldığını belirtiyor. Dolayısıyla Güney Koreli şirketin akıllı telefonlarının satışını bundan dolayı yasaklıyor. Samsung her ne kadar bir itiraz yöneltse de sonuca etki etmeyeceğini ise zaman gösterecek.

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