Samsung cihazlar için Android 12 bu yıl sonuna kadar gelebilir

Google, Android 12 tarafındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ancak henüz kendi Pixelakıllıtelefonlarına sunmadığı için Android 12 tam anlamıyla oturmuş değil. Bu arada Samsung, Android 12'yi beta olarak test ediyor ve yeni bir gönderiye göre şirket bu yılın sonuna kadar yeni sürümü hayata geçirmeyi planlıyor.

Android 12 hem tasarım hem de özellik konusunda bir dizi önemli yenilik sunuyor.

Geçen yıl Samsung geniş kapsamlı bir lansman öncesinde 2 Aralık 2020'de ilk kararlı Android 11 güncellemesini yayınladı. Yani aslında aradan tam 1 yıl geçtikten sonra Android 12 tarafında çalışmaların yayınlanacak olması sürpriz değil.

Ayrıca bu sefer daha da erken bir lansman görme ihtimali yüksek. Samsung, ilk Android 12 genel beta sürümünü planlanandan çok daha önce, Eylül ortasında yayınladı.

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