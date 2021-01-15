Teknoloji Samsung daha fazla cihaz için S Pen desteği getiriyor
MOBİL

Samsung daha fazla cihaz için S Pen desteği getiriyor

Samsung, yeni nesil mobil cihazlarında S Pen desteğini çok daha geniş bir kapsama yayacağını duyurdu. Böylece önümüzdeki süreçte yalnızca Galaxy Note ya da Galaxy S serisi üyeleri değil, orta sınıftaki akıllı telefonlara da kalem desteği gelmesi sağlanabilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung S Pen
Samsung S Pen

Samsung S Pen kalemi, çoğunlukla Galaxy Note serisiyle ilişkilendiriliyor. Yıllardır bu ailedeki modellerde standart olarak kalem desteğini sunan şirket, ilerleyen süreçte farklı ürünlere de S Pen desteği getireceğini belirtiyor. Yeni tanıtılan Galaxy S21 Ultra, S Pen desteğiyle geliyor ve önümüzdeki süreçte bu destek genişlemeye devam edecek.

S Pen deneyimini gelecekte ek cihaz kategorileriyle genişletmeyi planlıyoruz.

Samsung'un konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:

    Tüketicilerimizin hayatlarını daha kolay ve iyi hale getirmek için kesintisiz ve sürekli olarak gelişen yeni mobil deneyimler geliştiriyoruz. S Pen deneyimi Galaxy S21 Ultra'ya genişletmek için cesur bir karar verdik ve gelecekte S Pen'iş farklı cihaz kategorilerine de getirmeyi planlıyoruz.

Önümüzdeki süreçte Samsung Galaxy S Pen desteği genişleyerek farklı cihazlara da entegre edilecek.

Burada bahsedilen 'ek cihaz kategorileri' konusunun tam olarak ne anlama geldiği zamanla görülecek. Samsung akıllı telefon birim şefi Tm Roh, daha önce Note'un en sevilen özelliklerden bazılarının diğerGalaxy cihazlarına getirileceğini doğrulamıştı. Geçen yıl yayınlanan birçok rapor, Galaxy Fold'un gelecekte S Pen desteği aldığına işaret ediyor.

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