Samsung ekran altı kamera sistemi üzerinde çalışıyor

Akıllıtelefon üreticileri çerçeveleri küçültüp kamera yeteneklerini artırdıktan sonra şimdi de ön kameraları ekran altına gizlemeye odaklanıyor. Birçok farklı şirketin bu alanda çalışmaları olduğu biliniyor. Hatta listenin en başında ise Samsung var.

Mobil dünyaya yönelik haberleriyle bilinen LetsGoDigital, Güney Koreli üreticinin yeni bir patentiyle birlikte ekran altı kameralı modeli için çalışmaların seyrini gösteriyor. Samsung'unhedefi, kayan bir alt ekran sistemiyle bu teknolojiyi hayata geçirmek.

Samsung'un ekran altı kamera sistemli telefonunun prototipinin ne zaman sergileneceği ise belli değil.

Kaydırmaya ek olarak dokunmatik bir yüzey de bekleniyor

Kameranın doğrudan gövdeye gizlendiği modeller var. Fakat burada ekran altına gizleniyor ve küçük bir kaydırma hareketiyle aktif edilebiliyor. Yani aslına bakılırsa kamera kullanılmadığı durumlarda ekran kamerayı kapatmış oluyor. Ama buna ek olarak bir de dokunmatik yüzey tanımlanacak gibi görünüyor. Ön kamerayı bu sayede de aktif etmek mümkün hale gelecek.

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Şu an için nihai tasarım ya da prototip yok elbette. Ancak Samsung'un bu tasarım üzerine yoğunlaşacağı ve önümüzdeki süreçte de ilkmodellerini gün yüzüne çıkaracağı tahmin ediliyor.