Samsung Galaxy Note serisi yakında sonlanabilir

Geçen yıl Galaxy S serisinin S Pen desteği kazanacağına dair çeşitli raporlar yayınlanmıştı. Hatta bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Samsung'un Galaxy Note serisinin fişini çekeceği söylentileri de artmıştı. Güney Koreli şirketin bir yetkilisi geçen ay Galaxy Note ailesinin 2021'de de devam edeceğini açıklamış olsa da yeni gelişmeler bu ailenin son bulacağını yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor.

TEKNOLOJİ Samsung daha fazla cihaz için S Pen desteği getiriyor

Galaxy Note pic.twitter.com/nrE5SbxpRu — Ice universe (@UniverseIce) January 20, 2021

Özellikle mobil alandaki sızıntılarıyla bilinen Ice universe Twitter hesabı, Galaxy Note serisi için yolun sonuna gelindiğini bildiren bir paylaşım yaptı.

Kısa süre önce tanıtılan Galaxy S21 Ultra ile birlikte Galaxy S serisi de ilk kez S Pen desteği kazandı. Her ne kadar kutunun içinde gelmiyor olsa da ek olarak satın alınabilecek S Pen'ler bu modelle kullanılabiliyor.

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Samsung buna ek olarak birçok farklı cihazın daha S Pen desteği kazanması için çalışmalarını devam ettiriyor. Hatta buna yönelik sık sık açıklamalar da geliyor.

Galaxy Note ailesiyle ilgili herhangi bir duyuru gelmedi. Ancak yakın zamanda bir açıklama bekleniyor.