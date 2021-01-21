Teknoloji Samsung Galaxy Note serisi yakında sonlanabilir
MOBİL

Samsung Galaxy Note serisi yakında sonlanabilir

Samsung, Galaxy S21 Ultra'ya S Pen desteğini getirmesinin ardından Galaxy Note ailesini tamamen sonlandırabilir. Yani bundan böyle Galaxy Note ailesine yeni model eklenmeyebilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy Note
Samsung Galaxy Note

Geçen yıl Galaxy S serisinin S Pen desteği kazanacağına dair çeşitli raporlar yayınlanmıştı. Hatta bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Samsung'un Galaxy Note serisinin fişini çekeceği söylentileri de artmıştı. Güney Koreli şirketin bir yetkilisi geçen ay Galaxy Note ailesinin 2021'de de devam edeceğini açıklamış olsa da yeni gelişmeler bu ailenin son bulacağını yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor.

Samsung daha fazla cihaz için S Pen desteği getiriyor
TEKNOLOJİ
Samsung daha fazla cihaz için S Pen desteği getiriyor

Özellikle mobil alandaki sızıntılarıyla bilinen Ice universe Twitter hesabı, Galaxy Note serisi için yolun sonuna gelindiğini bildiren bir paylaşım yaptı.

Kısa süre önce tanıtılan Galaxy S21 Ultra ile birlikte Galaxy S serisi de ilk kez S Pen desteği kazandı. Her ne kadar kutunun içinde gelmiyor olsa da ek olarak satın alınabilecek S Pen'ler bu modelle kullanılabiliyor.

Samsung buna ek olarak birçok farklı cihazın daha S Pen desteği kazanması için çalışmalarını devam ettiriyor. Hatta buna yönelik sık sık açıklamalar da geliyor.

Galaxy Note ailesiyle ilgili herhangi bir duyuru gelmedi. Ancak yakın zamanda bir açıklama bekleniyor.

Samsung ve OPPO Türkiye'de fabrika kuruyor
TEKNOLOJİ
Samsung ve OPPO Türkiye'de fabrika kuruyor
Abone Ol Google News
Uçmadan önce evde son selfie

Uçmadan önce evde son selfie

​Selçuk Bayraktar AKINCI PT-3'ü arkasına alarak poz verdi.
Fenerbahçeye Sivas çelmesi

Fenerbahçe'ye Sivas çelmesi

​Sarı-lacivertliler, 5 maç sonra Sivasspor'a takıldı.
Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

​Vefat haberini oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Bu aradaki <br>farkı kim yiyor

Bu aradaki
farkı kim yiyor

Fiyat farkı çiftçiyi çileden çıkardı.
Kılıçdaroğlu'nun <br>ismi silindi

Kılıçdaroğlu'nun
ismi silindi

​İşte bulvarın yeni adı.

Görüntülere <br>ceza yağdı

Görüntülere
ceza yağdı

​Bakanlık hemen harekete geçti.
Kıbrıs'ta korkutan deprem

Kıbrıs'ta korkutan deprem

Gazimağusa 5 şiddetinde sallandı, Türkiye'den de hissedildi.
Zirveye 'Kartal' pençesi

Zirveye 'Kartal' pençesi

Beşiktaş, Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'ü farklı yendi.

Yüzde 60 azaldı

Yüzde 60 azaldı

"​Uçurumun kenarındaydık kısıtlamalar inanılmaz yararlı oldu".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.