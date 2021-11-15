Teknoloji Samsung Galaxy S21 için Android 12 destekli One UI 4ü piyasaya sürüldü
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Samsung Galaxy S21 için Android 12 destekli One UI 4'ü piyasaya sürüldü

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, ilk etapta yeni nesil akıllı telefonları için Android 12 destekli One UI 4'ü piyasaya sürdü. Yeni sürüm, görünümü değiştirmenin yanı sıra kamera ve mikrofonun ne zaman kullanıldığını gösteren çeşitli gizlilik ayarları barındırıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy S21 için Android 12 destekli One UI 4ü piyasaya sürüldü
Samsung

Samsung, One UI 4 arayüz güncellemesini Galaxy S21,Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra için bugünden itibaren kullanıma sunulduğunu duyurdu. Güncelleme, bu yılki Android 12'ye dayanıyor. Bu sürüm aslında yeni tema seçenekleri, klavye ince ayarları ve gizlilik ayarları ekliyor.

Samsung'un güncellenen arayüzü, bir dizi görünüm değişikliğiyle birlikte gizlilik odaklı içerikler de barındırıyor.
Samsung'un güncellenen arayüzü, bir dizi görünüm değişikliğiyle birlikte gizlilik odaklı içerikler de barındırıyor.

Gizlilik odaklı yeni özellikler, uygulamaların telefonunuzdan ne sıklıkla hassas bilgiler istendiğini takip eden bir kontrol paneli de içeriyor. Ayrıca telefonun kamerası veya mikrofonunun ne zaman kullanıldığını gösteren yeni detaylara da yer veriliyor.

Diğer yeni özellik arasında daha fazla animasyonlu emoji ve çıkartma sunan bir dizi klavye ayarı da geliyor. Yapılan duyuru; Z Flip 3, Z Fold 3, S20 serisi, Note 20 serisi, Z Fold 2 ve Z Flip 5G için Aralık ayını işaret ediyor. Daha eski katlanabilir cihazların yanı sıra Galaxy Note 10 ve Galaxy S10 için de yeni sürümün Ocak'ta çıkması muhtemel görünüyor.

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