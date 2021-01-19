Samsung telefon onarımları için yetkili servise gitmek zorunlu hale geliyor

Akıllı telefon endüstrisinde 'onarım' epey yaygın. Hatta son yıllarda bazı kullanıcılar internet üzerinden satın aldıkları bazı bileşenlerle akıllı telefonların çeşitli parça değişimlerini yapabiliyorlar. Ancak bu epey maharet istiyor. Her ne olursa olsun birçok kişi telefon onarımı için yetkili servislere yöneliyor. Ama şirketlerin onarım mağazaları gerçekten çok yüksek tutarlar çıkarabiliyor.

Maliyetler insanları üçüncü taraf şirketlere yönlendiriyor

Bu noktada insanlar üçüncü taraf onarımlara yöneliyor. Samsung, akıllı telefon pazarındaki en güçlü oyunculardan biri ve akıllı telefon tamir edilebilirliğini en yüksek seviyeye çıkartmak istese de tüketiciler üçüncü parti onarımlara yöneliyorlar. Ama Güney Koreli şirket bu nokta farklı bir çözüm arayışında.

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Samsung Galaxy A serisindeki bazı ürünlerde (Galaxy A50 ve Galaxy A51 gibi) parmak izi okuyucunun aktif edilmesi için servise gidilmesi zorunlu hale getirilmiş.

Yetkili servise gitmek mecbur hale geliyor

Son olarak ortaya çıkan bilgiler, Galaxy A50 ve Galaxy A51 gibi özellikle Galaxy A serisindeki modellerde, ekran panelleri tamir edilirken parmak izi okuyucu devre dışı kalıyor. Biyometrik tarayıcının tekrar aktif hale gelmesi içinse kesinlikle yetkili serviste işlem yaptırılması gerekiyor. Böylece servise gitmek zorunlu hale geliyor. Samsung'un buradaki asıl çıkış noktası üçüncü parti şirketler yerine onarımı doğrudan kendi yapmak istemesi. Bu yüzden de üçüncü taraf onarımları gizlice kısıtlamaya çalışıyor.

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