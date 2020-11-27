Samsung, yeni nesil üçe katlanan telefon konseptini paylaştı

Samsung, katlanabilir telefon konseptindeki modellerini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene Mobile World Congress kapsamında Galaxy Fold'u gösteren şirket, bu tasarımı daha da geliştirmeye çalışıyor. Hatta son olarak üçe katlanan akıllı telefonla alakalı çizim görselleri de paylaşıldı. Samsungiçin katlanabilir formdaki akıllı telefonlar gelecek vizyonu olarak görülüyor.

Samsung'un katlanabilir ekranlara yönelik çalışmaları devam ediyor. Hatta üçe katlanabilir ekranlı akıllı telefon konsepti geliştiriliyor.

Samsung Display'in yeni konsepti, üç kez katlanan akıllı telefonu gösteriyor

Yeni çizimler, Samsung Display ekranların nasıl günlük yaşamın bir parçası haline geldiğine ve gelecekteki ekranların nasıl sürdürülebilirlik sağlayacağına dair kavramları anlatıyor. Paylaşılan görüntü, tıpkı GalaxyZ Fold 2'deki gibi dikdörtgen şekilde açılan bir telefonu gösteriyor. Aradaki fark, cihazın aslında üç kez katlanabilmesi. Ve ikinci bir 'kapak ekrana' sahip olması.

Esnek ekran konusunda da bu tarz bir konsept söz konusu. Ekran kıvrılıp rulo şeklindeki özel bölüme giriyor.

Esnek ekran konusunda da çalışıyor

İkinci bir görüntü ise üçe katlanan telefonun aksine esnek yapıya işaret ediyor. Bu büyük ekran aslında şu anda tabletlerdekine benzer şekilde masaya konulduğunda bir tablet gibi kullanım sunuyor. Ama esnek yapı sayesinde fotoğrafta da görülen beyaz ruloya toplanabiliyor.

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Bu fikirler yeni değil ve daha önce de diğer teknoloji şirketleri benzer görevleri yerine getiren ürünleri sergilemişti. Aslında TCL'nin bu yılın başlarında üçe katlanmış bir telefon prototipini ve geçen ay katlanabilir bir ekranını da görmüştük. LG'nin ayrıca bir ProjectB altında kendi katlanabilir telefonu üzerinde çalıştığı da bilgiler arasında. Ancak Samsung'un bu deneysel çalışmaları geniş çapta şirketin vizyonunun bir parçası denilebilir.

Bu görüntüler bir yandan Samsung Display'in gövde gösterisi yaptığı anlamı da taşıyor. Zira görseller bu ekranları üretme kapasitesine sahip olduğunu söyleme şekli olarak görülüyor. Ancak uygulanabilirlik, pratik ve uygun fiyatlı ürünler düşünüldüğünde bu projelerin hayata geçip geçmeyeceği çok farklı bir konu.