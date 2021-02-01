Samsung'un prototip aşamasındaki açılabilir kamera modülü göründü

Akıllı telefon üreticileri, incelen modeller gereği kamerayı gövdeye sığdırabilmek için farklı teknikler deniyor. Samsung da bu noktada başı çeken şirketlerden biri. Zira kamera konusundaki yeni pop-up çözümü epey dikkat çekici. Pop-up sisteminin ilginç olmasını sağlayan şey ise hem ön hem de arkakamerayı üzerinde barındırıyor olması.

Samsung'un yeni patenti, pop-up yapıdaki kameranın bazı ayrıntılarını gösteriyor.

Hareketli şekilde tasarlanan kamera modülü üzerinde toplamda üç kamera yer alıyor. Bu sistemle birlikte kamera gövdeden ayrılıyor ve dönerek selfie kamerası haline geliyor. Bu da aslında ana kamera kalitesinde selfie çekimine imkan tanıyor. Benzer çözümlerin önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaşması bekleniyor.

REKLAM

Proje şu anda prototipaşamasında olduğu için ne yazık ki diğer ayrıntılar belli değil.

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy Note serisi yakında sonlanabilir