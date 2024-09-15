Şapkandaki enerjiyle telefonunu şarj et

Sağlık bilgilerimizi takip eden giyilebilir teknolojiler şimdi de enerji üretiyor. Akıllı telefon ve saatlerle başlayan giyilebilir teknolojiler artık yenilikte sınır tanımıyor. Moda endüstrisiyle teknoloji şirketlerinin iş birliği uzun süredir bilinen bir gerçek. Son dönemde güneş panelleriyle donatılmış şapkalar gündemde. Hafifliğiyle dikkat çeken ürün, güneşten enerji üretiyor. İstenildiğinde veya ihtiyaç duyulduğunda kablo aracılığıyla cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

TÜRKİYE PAZARINDA HIZLA YAYILIYOR

Şapkanın üzerine dikilmiş esnek bir güneş paneli açıkça görülebiliyor. Bu panel güneş ışığını emerek onu, iç bantta gizlice bulunan bir USB-C portu aracılığıyla cihazlarınızı şarj eden kullanılabilir güce dönüştürüyor. Açık havada vakit geçiren kişiler için tasarlanan ürün; yürüyüşçüler, kampçılar veya hızlı bir şarja ihtiyaç duyulduğunda priz bulamayan herkes için uygun. Yurt dışında satışı başlayan ve 50 ila 100 avro arasında değişen fiyatlarla satılan şapkaların bazı modelleri, ülkemizde 1.000 lira civarında satılmaya başladı.

AZ GÖRENLER İÇİN YENİ NESİL GÖZLÜK

Çinli Vision firması ise miyop ve hipermetroplar için yeni gözlüklerini tanıttı. Bu gözlüğün derecesini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Karanlık veya loş ortamlarda daha iyi görmenizi de sağlıyor. 50 gram ağırlığındaki bu cihazda kamerayla kayıt yapabilir bluetooth aracılığıyla akıllı telefonlardan görüntü paylaşabilirsiniz. Apple, Huawei ve Samsung gibi devlerin de günlük hayatınız kolaylaştıran, maillerinizi okumanızı sağlayan ürünlerinin sıkça gündeme geldiğini hatırlatalım. Akıllı telefonlardan sonraki en büyük buluş olarak görülen giyilebilir teknolojiler artık hayatımızın her alanında. Adım ölçen bileklik, video kaydı yapan gözlük, vücut ısısını dengeleyen mont, şeker kontrolü yapan implantlar gibi ürünler yeni dönemin işaretlerini veriyor.

SAMSUNG TESTİ GEÇTİ

Giyilebilir cihazlar ölçüm kaliteleriyle de üst seviyeye çıktı. Samsung Galaxy Watch’un zindelik ve fitness ölçüm özelliklerinden bazıları, Michigan Üniversitesi tarafından test edildi. Galaxy Watch’un kalp atış hızı, sıvı kaybı, azami VO2 ve vücut yağ yüzdesi gibi fitness takibi özelliklerinin doğruluk düzeyi gerçeğe yakın saptandı. Araştırmada, Galaxy Watch’un 2,5 km ila 20 km arasında değişen mesafelerdeki sıvı kaybını değerlendirme konusunda ilgili ölçüm ekipmanlarıyla yüzde 95’lik bir korelasyon gösterdiği bildirildi.







