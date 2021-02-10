Teknoloji Şarj olmayan MacBook Prolar için değişim programı başladı
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Şarj olmayan MacBook Pro'lar için değişim programı başladı

Apple, %1'in üstünde şarj olmayan 2016 ve 2017 model MacBook Pro'lar için yeni bir değişim programı duyurdu. Yazılım güncellemesiyle çözülemeyen bu sorun serviste ücretsiz olarak hallediliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
MacBook Pro
MacBook Pro

Apple, şarj olmayan MacBook Pro'lar için pili ücretsiz olarak değiştirmeyi sağlayan yeni programını duyurdu. Sorunun yaşandığı 2016 ve 2017 MacBook Pro modelleri için başlatılan değişim programı, hiçbir şekilde %1'in üzerinde şarj olmayan bilgisayarları kapsıyor.

Yazılım güncellemesiyle çözülmemişti

Geçtiğimiz dönemlerde macOS Catalina 10.15.7 sürümüyle birlikte hatayı düzeltmeye odaklanan şirket, bu yamaların işe yaramadığı sistemlerde değişim programını aktif ediyor.

Bu problemli MacBook Pro'larda kullanıcıların karşısına servis uyarısı geliyor.

Kullanıcıların karşısına servis önerileri uyarıları çıkıyor

Apple, çok sayıda müşterinin sorunu yaşadığını ve etkilenen dizüstü bilgisayarların sağlık durumunun 'servis önerilir' uyarısı verdiğini özellikle belirtiyor. Pil simgesine tıklayarak ya da Sistem Tercihleri'ne giderek cihazın pil sağlık durumuyla alakalı detaylar görülebiliyor. Bu sorundan muzdarip olan MacBook Pro modelleri ise şöyle:

    MacBook Pro (13 inç, 2016, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

    MacBook Pro (13 inç, 2017, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

    MacBook Pro (13 inç, 2016, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

    MacBook Pro (13 inç, 2017, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

    MacBook Pro (15 inç, 2016)

    MacBook Pro (15 inç, 2017)

Bu, Apple'ın sadece bazı MacBook Pro'lar için başlattığı ilk değiştirme programı değil. Şirket bundan 3 yıl önce de Ekim 2016 ve Ekim 2017 arasında üretilen 13 inç'lik MacBook Pro'lar için benzer bir program başlatmıştı. Çünkü bu problemde de piller arızalandığında şişme tehlikesi oluşturuyordu.

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