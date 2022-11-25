Satın alma yerini kiralamaya bırakıyor

Dünyada teknolojinin gelişmesiyle günlük yaşantıda da değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Son zamanlarda başta emlak sektörü olmak üzere ‘Mülksüzleşme’ kavramının bir hayli yoğun yaşanması, diğer sektörleri de etkilemeye başladı. Özelikle günlük kullanımlarda başı çeken mobil ve ev ürünlerinde kullanıcılar yavaş yavaş satın alma tercihlerini değiştirerek, kiralama yoluna gitmeye başladı. Kullanıcılar tercihlerini daha çok telefonlardan yana kullanırken, son zamanların bir diğer en çok tercih edilen ürünleri ise yeni anneler için bebek ürünleri olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de bu konunun öncülüğünü yapan Kiralabunu şirketi ile gelinen son noktayı ve projenin gelecek perspektifini konuştuk. Projenin kullanıcılar tarafından yeni yeni keşfedilmeye başladığını belirten kiralabunu.com’un Kurucu Ortağı Sinan Ventura, alınan geri dönüşler sayesinde uygulamanın ne kadar doğru bir proje olduğunu daha net hissettiklerini söyledi.

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Kiralanan ürünlerin hasar ve arıza durumunda ne yapılıyor?

Kiralama süreci öncesinde en çok sorulan soru olduğunu dile getiren Ventura, “Bu konuya bakış açımız hasardır olur şeklinde. Müşteri bunları dert etmesin ve rahatça ürününü kullansın diye Kiralabunu’da tüm ürünler sigortalıdır ve %70 hasar onarım garantisi vardır. Kullanıcı kaynaklı hasarlarda yetkili servisler tarafından gerçekleştirilen hasar onarım ve yedek parça bedelinin %70’ini Kiralabunu, %30’unu müşteri ödemektedir. Teknik donanım kaynaklı arızalar garanti kapsamındadır. Müşterinin kiraladığı üründeki arıza ya da hasar durumunda Müşteri Hizmetleri ekibimize bilgi vermesi yeterlidir. Bu gibi durumlarda hemen hasar onarım talebi açıyoruz ve ürünü kargo ile ilgili servis noktasına yönlendiriyoruz. Servis noktamızda hızlıca onarım yapılıyor ve ürünü çalışır durumda müşterimize geri gönderiyoruz” dedi.

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En çok kiralama yapılan ürünler ve süreleri?

Kiralabunu olarak bir çok ürün gamına ve kiralama süreleri seçeneklerine sahip olduklarını dile getiren Ventura, “En çok kiralanan ürünlerin çoğu telefon kategorisine ait. Sonrasında bilgisayar ve tablet ürünleri çok tercih ediliyor. Mayıs ayında hayata geçirdiğimiz Kiralamini.com projesiyle Anne – Bebek ihtiyaçlarına da çözüm getirdik; ve şuanda çok hızlı büyüme gösteriyor. En çok istenen puset ve ana kucağı ürünleri burada da. En çok kiralama yapan yaş aralığını 25-35. En çok tercih edilen kiralama süresi ise 12 aylık kiralama dönemidir. Bu sistemi yaklaşık 2 ay önce hayata geçirdik. Müşteri kiraladığı ürünü operasyonel kiralama kapsamında ilk 3 ay içerisinde 18 aylık kira ücretini ödeyerek satın alabilir. Satın alınan ürünlerde 3 taksit imkanı sunabiliyoruz” diye konuştu.

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Kurumsal olarak yapılan iş birlikleri var mı?

Kurumsalı olarak da bir takım iş birliği içerisinde olduklarını söyleyen, “Kurumsal iş birliklerimiz mevcut. Müşterilerimize sunabileceğimiz farklı platform deneyimlerini içeren iş birlikleri yapıyoruz. Bunun dışında şu an Teknosa ile iş birliği sürecimiz başladı; dev bir projeye imza atıp bu sistemi yüzbinlerce kullanıcıya ulaştırmak için yola çıktık. Teknosa ile online ve offline olmak üzere iki şekilde kiralama yapma seçeneği sunmaktayız. Dilerseniz mağazaya giderek kiralama yapabilir, dilerseniz teknosa.com sitesi üzerinden ürünleri kiralayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Kiralama süreci nasıl işliyor? Ürün teslimi yapılmadan önce hangi işlemler uygulanıyor?