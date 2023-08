Şehir şehir gezdiren uygulamalar

All Events In The City, dünya üzerinde 30 binden fazla şehirdeki etkinlere ulaşmanızı sağlıyor. EeventBrite, yine şehirde sosyalleşmek isteyenlerin yoğun kullandığı aktivite uygulamalarından biri olarak tercih ediliyor. Google ‘Arts and Culture’ uygulaması da değişik lokasyondaki faaliyetleri mobil cihazınıza getiriyor. Telefonunuzun kamerasını kullanarak gökyüzünü izleyebileceğiniz alternatifler de var. SkyView isimli uygulama, artırılmış gerçeklik sayesinde gökyüzündeki hareketleri bildiriyor. Night Sky 8 ise, artırılmış gerçeklik sayesinde gökyüzünün haritasını çıkarıyor.