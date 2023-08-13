Şehir şehir gezdiren uygulamalar

Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ilgi alanlarımıza da hitap ediyor. Yaz aylarında boş vakitlerini doldurmak veya gününü planlamak isteyenler için sayısız uygulama bulunuyor. Bunlardan bazıları yeni yerler keşfetmenizi sağlarken bazıları da yakınınızdaki etkinlikleri size bildiriyor. Gelişen mobil içerikler sayesinde yorulmadan gününüzü dolu dolu planlayabileceğiniz ve ilgi gören bazı uygulamaları derledik.

SANAL SEYAHAT MÜMKÜN

İlk önerimiz sıcak yaz günlerinde evinden çıkamayan ama yeni yerler görmek isteyenler için gelsin. Expeditions, dünyanın farklı noktasındaki yerlere orijinal görüntüleri veya sanal gerçeklik ile ulaşmanızı sağlıyor. Google tarafından geliştirilen uygulamada, gezi turu sırasında rehber kullanıcılara rastlarsanız o bölge hakkındaki bilgileri edinebiliyorsunuz.

EN YAKIN AKTİVİTELER MOBİL CİHAZINDA

Urbansurf ise kullanıcıların konum bilgileri üzerinden en yakın ve kendi ilgi alanlarına göre aktivitelere katılmalarını ve Urbaner’ler ile bir araya gelmelerini hızlandırıyor. Aktiviteleri kullanıcılar açıyor ve bu özelliğiyle tamamen kullanıcı merkezli bir uygulama diyebiliriz. Benzer şekilde Joino ise, çevrenizdeki farklı etkinlikleri araştırıp size en yakın olana katılmanıza imkan veriyor Yemek, spor, konser, çevrimiçi oyun, gezi, fotoğraf ve eğitim gibi farklı kategorilerdeki etkinleri haritada görüp, katılabiliyorsunuz. Eğer varsa sanal etkinliklere de dahil olabilirsiniz. Kendi etkinliğinizi oluşturup kullanıcıların katılmalarını sağlayabilirsiniz.

Dünyanın 30 bin şehrine erişim

All Events In The City, dünya üzerinde 30 binden fazla şehirdeki etkinlere ulaşmanızı sağlıyor. EeventBrite, yine şehirde sosyalleşmek isteyenlerin yoğun kullandığı aktivite uygulamalarından biri olarak tercih ediliyor. Google ‘Arts and Culture’ uygulaması da değişik lokasyondaki faaliyetleri mobil cihazınıza getiriyor. Telefonunuzun kamerasını kullanarak gökyüzünü izleyebileceğiniz alternatifler de var. SkyView isimli uygulama, artırılmış gerçeklik sayesinde gökyüzündeki hareketleri bildiriyor. Night Sky 8 ise, artırılmış gerçeklik sayesinde gökyüzünün haritasını çıkarıyor.







