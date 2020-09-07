Selçuk Bayraktar’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Kıymetli eşyalarınızı yolculuk süresince yanınızdan ayırmayın

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 2019’da ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için geri sayım devam ediyor.

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde, öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan yarışmada yine öğrencilerin aylarca üzerinde çalıştığı roketler fırlatıldı.

"Kıymetli eşyalarınızı yolculuk süresince yanınızdan ayırmayın"

Türkiye'yi TEKNOFEST heyecanı sararken, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan sosyal medyada büyük ilgi gören bir paylaşım geldi.

Ellerindeki roketle şehirlerarası yolcu otobüsüne binen gençlerin fotoğrafını paylaşan Selçuk Bayraktar, ''Değerli yolcularımız, kıymetli eşyalarınızı yolculuk süresince yanınızdan ayırmayın'' ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medayda çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

Değerli yolcularımız, kıymetli eşyalarınızı yolculuk süresince yanınızdan ayırmayın. 😉#TEKNOFEST2020 Roket Yarışması 🚀#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/BLYLiBftFm — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 6, 2020

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