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Teknoloji Selçuk Bayraktardan sosyal medyayı sallayan paylaşım Kıymetli eşyalarınızı yolculuk süresince yanınızdan ayırmayın
BİLİM

Selçuk Bayraktar’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Kıymetli eşyalarınızı yolculuk süresince yanınızdan ayırmayın

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için geri sayım devam ederken, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan sosyal medyada büyük ilgi gören bir paylaşım geldi. Bayraktar yaptığı paylaşımda "Değerli yolcularımız, kıymetli eşyalarınızı yolculuk süresince yanınızdan ayırmayın'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençler ellerindeki roketle şehirlerarası yolcu otobüsüne biniyor.
Gençler ellerindeki roketle şehirlerarası yolcu otobüsüne biniyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 2019’da ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için geri sayım devam ediyor.

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde, öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan yarışmada yine öğrencilerin aylarca üzerinde çalıştığı roketler fırlatıldı.

"Kıymetli eşyalarınızı yolculuk süresince yanınızdan ayırmayın"

Türkiye'yi TEKNOFEST heyecanı sararken, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan sosyal medyada büyük ilgi gören bir paylaşım geldi.

  • Ellerindeki roketle şehirlerarası yolcu otobüsüne binen gençlerin fotoğrafını paylaşan Selçuk Bayraktar, ''Değerli yolcularımız, kıymetli eşyalarınızı yolculuk süresince yanınızdan ayırmayın'' ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medayda çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

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