SharePlay özelliğini getiren iOS 15.1 güncellemesi yayınlandı

Apple, birkaç hafta önce yayınladığı iOS 15.0.1 güncellemesinin ardından iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'i de duyurdu. Bu sürümle birlikte gelen en önemli özellik ise SharePlay.

SharePlay kullanıcıların eşzamanlı olarak içerikleri birlikte izlemesini sağlıyor.

iOS 15.1'deki SharePlay nedir?

SharePlay aslında kullanıcıların müzik, film ya da televizyon şovlarını oynatıp arkadaşlarıyla paylaşmasına imkan tanıyan bir özellik. Bu sistemde ekran paylaşımı ve görüntülü sohbet de mümkün hale geliyor. Böylece uzaktaki arkadaşlar içerikleri birlikte izleyip eğlenebiliyor. Yani hedeflenen bu.

Apple Cüzdan uygulaması

Apple'ın Cüzdan uygulaması da iOS 15.1 ile birlikte KOVID-19 aşı kartlarının sisteme eklenmesini sağlıyor. Yani aslında Android akıllı telefonlardakine benzer mantıkla çalışan bu sistem işleri kolaylaştırıyor.

Kamera geliştirmeleri

Buna ek olarak iOS 15.1 güncellemesi iPhone 13 Pro modelinde kamerada karşılaşılan çeşitli hataları da ortadan kaldırıyor. Ek olarak bir de Otomatik Makro adı verilen yeni özelliği sisteme dahil ediyor.

REKLAM

TEKNOLOJİ Bir dizi hatayı ortadan kaldıran iOS 15.0.1 güncellemesi yayınlandı

Güncellemeyi Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme kısmından takip etmek mümkün.