Siber güvenlikte 9 sıra yükseldik

Dünya genelinde artan siber tehditler her geçen gün hızla artıyor. Özellikle salgın sürecinde hız kazanan dijitalleşme, bu alandaki saldırıların yoğunlaşmasına yol açtı. Siber güvenlik alanında hizmet veren Kron, siber tehditlere karşı koruma sağlayan veri ve yetkili oturum yönetimi, merkezi parola yönetimi, veri maskeleme, görev otomasyonu gibi birçok gelişmiş yeteneğe sahip ‘Single Connect’ ürünleriyle bankacılık, telekomünikasyon, enerji, sağlık, otomotiv, üretim ve kamu gibi pek çok alanda hizmet veriyor.

İNOVATİF ÜRÜNLERİ KAMUYA SUNUYORUZ

Siber risklerin artması bu konudaki teknolojilere yönelik talebi de artırdı. 2020 yılının Türkiye’nin siber güvenliği açısından zor bir yıl olduğunu ancak Türkiye’nin, yapılan hatalar ve eksiklikler üzerine ders çıkararak aynı şekilde siber güvenlik alanında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi’nde yükselişini sürdürdüğünü ifade eden Kron İş Geliştirme Direktörü Ümit Çelik, “Yayımlanan son rapora göre, Türkiye, bir önceki rapor dönemine kıyasla dünya genelinde 9 sıra yükselerek 11’inci sıraya, Avrupa’da ise 6’ncı sıraya çıktı. Biz de yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiğimiz yenilikçi erişim güvenliği ürünlerini kamu kurumlarının hizmetine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ümit Çelik

En büyük problem kalifiye personel

Ümit Çelik, siber güvenlik alanında profesyonel insan kaynağı açığının bulunmasının sektördeki en büyük problem olduğunu söyledi. Çelik, şu bilgileri verdi: “Her yıl yayınlanan Küresel Risk Raporu’nda da belirtildiği üzere, siber güvenlik problemlerinin yüzde 95’inin insan hatalarından kaynaklandığını ve siber güvenlik alanında profesyonel insan kaynağı açığının 3 milyonu bulduğu ifade ediliyor. Bu noktada daha fazla siber güvenlik uzmanı yetiştirilerek kalifiyeli personeller sektörümüze kazandırılması bizim olduğu gibi sektörün de öncelikli hedefleri arasında. Ayrıca, firmaların siber güvenlik önlemlerine öncelik vermeleri onları pek çok kayıptan koruyacaktır.”

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