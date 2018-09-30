Teknoloji Siber güvenlikte yerli çözüm üretilmeli
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'Siber güvenlikte yerli çözüm üretilmeli'

Yüksek maliyetli yabancı siber güvenlik çözümleri, ithalatı artırmalarının yanı sıra yerli, milli ürünlerle desteklenmediği için büyük zafiyetlere yol açabiliyor. BÜSİBER yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, bu konuyla ilgili olarak acilen yerli çözümlerle ek bir savunma hattı oluşturulmasına dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen ve yürütülen bir proje olan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2017 yılında ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlar, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla temelleri atıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen ve yürütülen bir proje olan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2017 yılında ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlar, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla temelleri atıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, "Ülkemizdeki önemli kamu ve özel sektör, siber güvenlikte yabancı çözümlere emanet. Dolar kurunun artmasıyla maliyeti yükselen yabancı siber güvenlik çözümleri, ithalatı artırmalarının yanı sıra yerli milli ürünlerle desteklenmeden kullanıldıkları için büyük bir zafiyete yol açıyor. Bu, 'sınırlarımızı yabancı askerler korusun' demekten farksız. Acil olarak yerli çözümlerle ek bir savunma hattı oluşturulmalı." dedi.

Doç. Dr. Metin, siber güvenlik konusunun önemli olduğunu ve bu alanda milli atılımlar gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, kamu ve özel kurumlarda siber güvenlik alanında milli çözümlere yönelmenin önemine dikkati çekti.

"Ülkemizdeki önemli kamu ve özel sektör siber güvenlikte yabancı çözümlere emanet." diyen Metin, şöyle devam etti:

"Dolar kurunun artmasıyla maliyeti yükselen yabancı siber güvenlik çözümleri, ithalatı artırmalarının yanı sıra yerli milli ürünlerle desteklenmeden kullanıldıkları için büyük bir zafiyete yol açıyor. Bu 'sınırlarımızı yabancı askerler korusun' demekten farksız. Acil olarak yerli çözümlerle ek bir savunma hattı oluşturulmalı. Artık siber güvenlik kara, hava, deniz, uzay boyutlarına ilave olarak 5. boyut savaş alanı olarak kabul ediliyor. Bu sebeple yerli ve milli çözümler konusu hayati bir önem arz ediyor."

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin çok önemli bir adım olduğunu belirten Metin, "Yerli çözümler sadece yurtiçinde kullanılmamalı, yurtdışına da açılmalı. Bu amaca yönelik Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi gibi önemli adımlar da atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen ve yürütülen bir proje olan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2017 yılında ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlar, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla temelleri atıldı. 28 Haziran 2018’de Savunma Sanayi Başkanlığında lansmanı yapıldı." diye konuştu.

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9 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi'nde

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliğinin hem inovasyon hem de sektöre yetişmiş insan gücü sağlamak açısından önemli olduğuna değinen Metin, "Örneğin İngiltere’de sadece siber güvenlik alanında yeni nesil yetenek ve becerilerin geliştirilmesi için 20 milyon sterlin yatırım yapılması planlanmakta ve 2021 yılına kadar bu alanda 6 bin kişinin siber güvenlik konusunda eğitilmiş olması hedeflenmektedir. Biz de BÜSİBER olarak bu zamana kadar 4 adet ücretsiz siber güvenlik yaz ve kış kampları düzenleyerek sektöre yetişmiş insan gücü kazandırmak için adımlar attık." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin Ankara dışındaki ilk toplantıları için, akademi ile iş birliğinin önemini vurgulamak amacıyla 9 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi’ne geleceğini ifade eden Metin, Türkiye’deki "ilk" siber güvenlikte yerli ve milli çözümler zirvesinin de 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenleyerek siber güvenlik ekosistemi oluşumuna katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan ve Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyetlerine devam eden BÜSİBER'in, akademik bakış açısıyla siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konusunda bir farkındalık oluşturmak ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflediği program için ücretsiz kayıt işlemleri "www.siber.boun.edu.tr/siberkume" adresinden yapılabilecek.

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