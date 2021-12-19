​Siber korsanlar fidye peşinde: Şirketlerden sonra bireysel tüketici hedefte

Firmaların kabusu gibi görülen siber saldırılar tüketiciler için de tehdit. Siber saldırılarla şirketlerin verilerini çalan ve bunun karşılığında para isteyen hackerler bireyleri çoktan hedef almış durumda. Online alışverişlerden bankacılık uygulamalarına kadar her işleminiz birileri tarafından ele geçirilebilir. Sanal dünyanın korsanları, fidyecilik işinden kolay para kazandıkça bunlara yenileri ekleniyor. Çoğu da bir anlık dalgınlığımızdan yararlanıyor.

TÜKETİCİ HEP AYNI TUZAĞA DÜŞÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, 2020’de 110 bini aşkın saldırı gerçekleşti. Uzmanlar ise şifre paylaşımı, e-ticaret sitesi doğrulama kodları ve daha birçok link konusunda uyarılarına devam ediyor. Kurumların internet sitelerin kopyalanıp mesajla size iletilmesi, aldatıcı reklam veya çekiliş linkleri verilerinizi çalmak için oluşturulmuş tuzaklar. Her ne kadar bu konuda sayısız uyarı yapılsa da tüketiciler hala aynı tuzaklara düşmeye devam ediyor. Her alanda saldırılarını artıran hackerlerin amacı, kişi ya da kurumların değerli verilerini çalarak farklı mecralarda satışa çıkarabiliyor.

39 SANİYEDE BİR

Dünya Ekonomik Forumu Raporu kayıtlarına göre dünyada her 39 saniyede bir siber suç işleniyor. Özellikle yüksek cirolu şirketler onları cezbediyor. Çalınan müşteri veya şirket bilgileri karşılığında şantaj yapılabiliyor. Örneğin; perakendede büyük markalara sayısız saldırı düzenleniyor. Tüketicilerin verileri de farklı amaçlı kullanımlar için satılıyor.

REKLAM

Nabat Garakhanova

Uygun bir strateji gerekli

Şirketlerin siber güvenlik işlemlerine önem vermesi gerektiğini belirten, Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova,. “Uygun bir siber güvenlik stratejisi, KVKK Kanunu, ISO27001, devlet düzenlemeleri gibi standartlara uyumlu olacak şekilde bir strateji planlanmalıdır. Bu yapılırken, Patch işlemlerinin sürekli kontrolü ve güncellemelerinin zamanında ve aksatılmadan yapılması ve güvenlik açıklıklarının kapanması gerekmektedir. Açıklıkların kapanabilmesi için ise açık olan noktaların tespiti de önemlidir .Ekipmanların kontrolü, dokümantasyon da siber güvenlik stratejisinin olmazsa olmazıdır” dedi.

E-TİCARET ALIŞVERİŞLERİ RADARINDA

E-ticarete geçiş, çevrimiçi satışlar, mobil ödeme gibi işlemler, hackerlar için kazanç kapısı oldu. Kamu kurumları da siber suçlar için önemli bir mecraya dönüştü. Yeni nesil teknolojik çözümlerin kullanılmasıyla kamu görevlilerinin siber güvenlikle ilgili dikkatli olmaması nedeniyle oluşan zafiyetlerden faydalanılıyor. Finans zaten hackerların anında kar sağladığı alan olduğu için bu sektör daha da ön plana çıkıyor.