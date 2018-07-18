Teknoloji Sony Xperia XZ3e dair tüm sızıntılar
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​Sony Xperia XZ3 çıkış tarihi belli oldu! Teknik özellikleri ve fiyatı

Sony Xperia XZ3'e dair tüm sızıntılar

Sony Xperia XZ3 için geri sayım başladı. Çift arka kameraya sahip olacak yeni Sony Xperia XZ3, 31 Ağustos tarihinde tanıtılması planlanıyor. Peki, yeni Sony Xperia XZ3 fiyatı ne kadar? Sony Xperia XZ3 teknik özellikleri neler? İşte internete sızan Sony Xperia XZ3 hakkındaki tüm teknik bilgiler ve fiyatı haberimizde.

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Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2

Teknoloji devi Sony, üst düzey özelliklere sahip yeni telefonu için hazırlıklara başladı. 31 Ağustos tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek IFA 2018 kapsamında yeni Xperia XZ3 model ailesini görücüye çıkaracak.

Fuara günler kala Sony Xperia XZ3 ile ilgili bazı detaylar gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde “Sony Xperia XZ3 dört kamerayla gelecek” haberini sizlerle paylaşmıştık. O günden bu yana Xperia XZ3 ile ilgili başka bilgilerde internete sızdı. Sony Xperia XZ3 ile ilgili derlediğimiz tüm bilgileri bir araya getirdik.

Sony’nin Xperia XZ3 modelinde kullanacağı iddia edilen kamera modülü.

Sony Xperia XZ3 teknik özellikleri

Sony Xperia XZ3, tasarım anlamında ufak tefek değişiklikler dışında pek bir yenilik olmayacak. Fakat kamera kesinleşen bir bilgi yok. Kimi kaynaklar Sony Xperia XZ3’ün çift arka ve tek ön kameraya sahip olacağını söylerken kimileriyle çift ön kamera ve çift arka kamera olmak üzere toplamda 4 kameralı bir model olacağı bilgisini paylaşıyor. Fakat kesin olan bir şey var ki o da; Sony Xperia XZ3 yapay zeka destekli Snapdragon 845 işlemcisine sahip olacak.

  • Ekran: 5.9 inç 2880 x 1440 18:9 ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (Yapay Zeka Destekli) + 6 GB RAM
  • Depolama: 64 GB ve 128 GB (MicroSD ile artırılabilir)
  • Grafik Birimi: Adreno 630
  • Pil: 3.240 mAh + Quick Charge 3.0

Sony Xperia XZ3 fiyatı

Sony Xperia XZ3'ün 31 Ağustos 2018 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek IFA 2018 teknoji fuarı'nda tanıtılması bekleniyor. Yeni model ailesine dair bir fiyat bilgisi şimdilik yok. Sony Xperia XZ3 tanıtıldıktan hemen sonra fiyat bilgisinin paylaşılacağı tahmin ediliyor.

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