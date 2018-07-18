Sony Xperia XZ3'e dair tüm sızıntılar

Teknoloji devi Sony, üst düzey özelliklere sahip yeni telefonu için hazırlıklara başladı. 31 Ağustos tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek IFA 2018 kapsamında yeni Xperia XZ3 model ailesini görücüye çıkaracak.

Fuara günler kala Sony Xperia XZ3 ile ilgili bazı detaylar gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde “Sony Xperia XZ3 dört kamerayla gelecek” haberini sizlerle paylaşmıştık. O günden bu yana Xperia XZ3 ile ilgili başka bilgilerde internete sızdı. Sony Xperia XZ3 ile ilgili derlediğimiz tüm bilgileri bir araya getirdik.

Sony’nin Xperia XZ3 modelinde kullanacağı iddia edilen kamera modülü.

Sony Xperia XZ3 teknik özellikleri

Sony Xperia XZ3, tasarım anlamında ufak tefek değişiklikler dışında pek bir yenilik olmayacak. Fakat kamera kesinleşen bir bilgi yok. Kimi kaynaklar Sony Xperia XZ3’ün çift arka ve tek ön kameraya sahip olacağını söylerken kimileriyle çift ön kamera ve çift arka kamera olmak üzere toplamda 4 kameralı bir model olacağı bilgisini paylaşıyor. Fakat kesin olan bir şey var ki o da; Sony Xperia XZ3 yapay zeka destekli Snapdragon 845 işlemcisine sahip olacak.

Ekran: 5.9 inç 2880 x 1440 18:9 ekran

5.9 inç 2880 x 1440 18:9 ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (Yapay Zeka Destekli) + 6 GB RAM

Qualcomm Snapdragon 845 (Yapay Zeka Destekli) + 6 GB RAM Depolama: 64 GB ve 128 GB (MicroSD ile artırılabilir)

64 GB ve 128 GB (MicroSD ile artırılabilir) Grafik Birimi: Adreno 630

Adreno 630 Pil: 3.240 mAh + Quick Charge 3.0

Sony Xperia XZ3 fiyatı

Sony Xperia XZ3'ün 31 Ağustos 2018 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek IFA 2018 teknoji fuarı'nda tanıtılması bekleniyor. Yeni model ailesine dair bir fiyat bilgisi şimdilik yok. Sony Xperia XZ3 tanıtıldıktan hemen sonra fiyat bilgisinin paylaşılacağı tahmin ediliyor.

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