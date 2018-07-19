Teknoloji Nokia X5 uygun fiyatı ve çentikli ekranıyla dikkati çekiyor
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Nokia X5 tanıtıldı! Nokia X5 teknik özellikleri ve fiyatı

Nokia X5 uygun fiyatı ve çentikli ekranıyla dikkati çekiyor

Nokia X5 Çin’de düzenlenen bir lansmanda görücüye çıktı. Nokia’nın ilk çentikli ekrana sahip akıllı telefonu olan Nokia X5, uygun fiyatıyla dikkati çekiyor. Peki, Nokia X5’in fiyatı ne kadar? Yapay zeka destekli kamerasıyla işte yeni Nokia X5 teknik özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyaz renk Nokia X5
Beyaz renk Nokia X5

Finlandiyalı telefon devi Nokia, Çin’de düzenlenen bir lansmanla yeni Nokia X5 modelini tanıttı. Nokia’nın ilk çentik ekranlı telefon modeli olan Nokia X5 fiyatıyla oldukça şaşırtıyor. Orta sınıfta yer alan yeni Nokia X5, çift arka kamera modülü ve yapay zeka destekli ön kameraya sahip.

Nokia X5 teknik özellikleri

Nokia X5, Android 8.1 Oreo işletim sistemine ve stock Android arayüzüne sahip. 5,86 inç'lik HD+ 2.5D kavisli ekranla gelen telefon, 1520 x 720 çözünürlük sunuyor. Ekranın üstünde, hoparlör kısmında bir çentik barındıran Nokia X5, kamera ve sensörleri de buraya sıralamış.

Helio P60 SoC ve Mali-G72 MP3 GPU ile gelen Nokia X5'in 3GB RAM, 32GB depolama sunan bir versiyonu ve 4GB RAM, 64GB depolama sunan bir versiyonu bulunuyor.

Nokia X5 fiyatı

Siyah, beyaz ve mavi renkleri bulunan yeni Nokia X5, ilk olarak Çin'de satışa çıkacak. İlerleyen haftalarda ise ülkemizde satışa çıkması bekleniyor. Nokia X5'in tanıtım fiyatının 3 GB'lik versiyonu için 150 dolar ve 4 GB'lik versiyonu içinse 210 dolar olduğu açıklandı.

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