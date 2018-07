Dxomark’ta en yüksek puanı almış en iyi kameralı 5 telefon

Mobil fotoğrafçılık son yıllarda oldukça revaçta olan bir hobi haline geldi. Birçok marka üstün kamera özelliklerine sahip akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Her biri farklı çözünürlük sunan bu kameralı telefonlardan hangisini seçmemiz gerektiğine bazen karar veremiyoruz.

Kullanıcıların kafa karışıklını gidermek isteyen Dxomark, piyasadaki onlarca akıllı telefonun kamerasını derinlemesine inceleyerek raporluyor ve biz kullanıcılara sunuyor. Amiral gemisi modellerinin kamera performanslarının değerlendirildiği bu listede ülkemizde de satışa sunulan modellerde mevcut.

İşte Dxomark’ın belirlediği en iyi kameraya sahip 5 akıllı telefon:

Huawei P20 Pro

Dxomark, listenin ilk sırasında Huawei P20 Pro modeline yer vermiş. Huawei P20 Pro aldığı 109 genel puan ile şuan dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu. iPhone X ve Google Pixel 2 ile karşılaştırılan Huawei P20 Pro, video çekimi konusunda da ilk sıraya yerleşmiş durumda.

Huawei P20 ve Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro özellikleri

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekran

Arka Kamera: Yapay zeka görüntü sabitleme özellikli 40 MP + 20 MP ve 8 MP olmak üzere üç arka kamera ve 960 fps süper ağır çekim video

Ön Kamera: 3D yüz modelleme özellikli 24 MP ön kamera

Performans: 8 çekirdekli 2.4 GHz hızında 6 GB RAM Kirin 970 yapay zeka özellikli işlemci

Pil: Hızlı şarj özellikli 4000 mAh pil

Huawei P20 Pro, iPhone X ve Google Pixel 2 gece çekimi karşılaştırması

Huawei P20 Pro fiyatı

Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul’da düzenlenen lansman sonrası satışa çıkan Huawei P20 Pro’nun ülkemizdeki fiyat 4.350,00 TL - 4.999,00 TL arasında değişiyor. İki kameralı Huawei P20 modelinin fiyatıysa 3.490,00 TL - 3.700,00 TL arasında.

HTC U12+

Dxomark’ın hazırladığı en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinin ikinci sırasında, 103 puanla HTC U12+ modeli yer alıyor. Tayvanlı şirketin amiral gemisi olan yeni HTC U12+ modeli, yakın zamanda ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.

HTC U12+

HTC U12+ özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU

RAM: 6GB

Depolama: 64GB/128GB+MicroSD

Ekran: 6 inç QHD+, HDR10

Arka Kamera: 12MP ultrapiksel + 16MP telefoto

Ön Kamera: 8MP + 8MP

Batarya: 3500mAh, QuickCharge 3.0

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Diğer: Usonic ses, HTC BoomSound, Qualcomm aptX, IP68, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma kilidi

Huawei P20, iPhone X ve HTC U12+ Bokeh kamera karşılaştırması

HTC U12+ fiyatı

Yarış şeffaf, seramik siyah ve bordo olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan HTC U12+ modelinin Türkiye'ye önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor. HTC U12 Plus’ın 64GB’lık versiyonu 799 Dolar, 128GB’lık versiyonu ise 849 Dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Samsung Galaxy S9 Plus

Sırada Samsung amiral gemisi modeli olan Galaxy S9 Plus yer var. Çift arka kameraya sahip Samsung Galaxy S9 Plus, ülkemizde oldukça ilgi gören modellerden. Dxomark, Samsung Galaxy S9 Plus için 99 puan uygun görmüş. Fotoğraf çekmeyi sevenler ve yakın zamanda yeni bir akıllı telefon alacak olanlar Samsung Galaxy S9+ modelini inceleyebilir.

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+ teknik özellikleri

Ekran: 6.2 inç Super AMOLED, 1440 x 2960 piksel, kısmi 3D Touch, her zaman açık ekran, 18.5:9 ekran oranı, Gorilla Glass 5 koruma, yaklaşık olarak 531 ppi

Yükseklik: 158.1 mm + Genişlik: 73.8 mm + Derinlik: 8.5 mm + Ağırlık: 189 gram

İşlemci: Exynos 9810 Octa ve Snapdragon 845 (Amerika ve Çin pazarı için)

CPU: Octa-core (4×2.9 GHz Mongoose M3 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – Exynos 9810, Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) – Snapdragon 845

GPU: Mali-G72 MP18 – Exynos 9810, Adreno 630 – Snapdragon 845

RAM: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı, micro SD ile arttırılabilir

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.5 ve 12 megapiksel f/2.4, OIS destekli, 2x optik zum, 2160p 30 fps ve 1080p 60 fps, 960 fps yavaş çekim, HDR video kaydı

Ön Kamera: 8 megapiksel, f/1.6 diyafram açıklığına sahip, otofokus özellikli, Otomatik HDR ve 1440p video kaydı, iris tarama için 3 Megapiksellik ikinci bir kamera

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Batarya: Değiştirilemeyen 3500 mAh

Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone X ve Google Pixel 2

Samsung Galaxy S9 Plus fiyatı

Teknoloji devi Samsung, amiral gemisi modelleri arasında yer alan ve üstün kamera özelliklerine yer verdiği Samsung Galaxy S9 Plus modelinin ülkemizde fiyatı 4.500,00 TL - 4.800,00 TL arasında değişiyor.

Xiaomi Mi 8

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren Xiaomi, Dxomark'ın belirlediği en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesine girmeyi başarmış. Xiaomi Mi 8 modeliyle 99 puan almayı başaran kamerasıyla oldukça iyi işler çıkardığı söyleniyor.

Xiaomi Mi 8 özellikleri

İşlemci: Snapdragon 845, Adreno 630 GPU

RAM: 6GB

Depolama: 64GB/128GB/256GB

Ekran: 6.21 inç Full HD+ AMOLED, 600 nit parlaklık, 60000:1 kontrast

Arka Kamera: 12MP, f/1.8, Sony IMX363 sensör + 12MP, f/2.4, Samsung S5K3M3 sensör

Ön Kamera: 20MP, yapay zeka destekli portre modu

Batarya: 3400mAh

İşletim Sistemi: Android Oreo (MIUI 9)

Güvenlik: Kızıl Ötesi Yüz Tanıma

Xiaomi Mi 8 fiyatı

Çinli firma Xiaomi, yeni akıllı telefonu Mi 8'i ülkemizde henüz satışa çıkarmadı. Fakat bu modelinde yakın zamanda satışta olması bekleniyor. Xiaomi Mi 8'in tanıtımında telefonun fiyatına dair fiyat bilgisi paylaşıldı. Buna göre: 64 GB versiyonu 421 dolar ve 128 GB versiyonu 468 dolar etiketine sahip olacak.

Google Pixel 2

Google'ın efsanevi Nexus programı bitirdikten sonra Pixel serisine geçiş yaparak, üst düzey kamera özelliklerine sahip yeni telefonlar üretmeye başladı. Android işletim sisteminin en saf halini kullanan Google Pixel 2, kamerasıyla oldukça iddialı bir telefon. Dxomark'ın listesine girerek 98 puan almayı başarmış.

Google Pixel 2 teknik özelikleri

Ekran: 5 inç, 1920 x 1080 piksel, OLED, Corning Gorilla Glass 5

İşlemci ve Grafik Birimi: Qualcomm Snapdragon 835 – Adreno 540

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 ve 128 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 megapiksel, OIS destekli, f/1.8

Ön Kamera: 8 megapiksel, f/2.4

Batarya: 2700 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Boyut ve ağırlık: 145.7 x 69.7 x 7.8 mm – 143 gram

Listede yer alan diğer telefonlar şunlar