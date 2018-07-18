Dxomark’ta en yüksek puanı almış en iyi kameralı 5 telefon

Mobil fotoğrafçılık son yıllarda oldukça revaçta olan bir hobi haline geldi. Birçok marka üstün kamera özelliklerine sahip akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Her biri farklı çözünürlük sunan bu kameralı telefonlardan hangisini seçmemiz gerektiğine bazen karar veremiyoruz.
Kullanıcıların kafa karışıklını gidermek isteyen Dxomark, piyasadaki onlarca akıllı telefonun kamerasını derinlemesine inceleyerek raporluyor ve biz kullanıcılara sunuyor. Amiral gemisi modellerinin kamera performanslarının değerlendirildiği bu listede ülkemizde de satışa sunulan modellerde mevcut.
İşte Dxomark’ın belirlediği en iyi kameraya sahip 5 akıllı telefon:
Huawei P20 Pro
Dxomark, listenin ilk sırasında Huawei P20 Pro modeline yer vermiş. Huawei P20 Pro aldığı 109 genel puan ile şuan dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu. iPhone X ve Google Pixel 2 ile karşılaştırılan Huawei P20 Pro, video çekimi konusunda da ilk sıraya yerleşmiş durumda.
Huawei P20 Pro özellikleri
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekran
Arka Kamera: Yapay zeka görüntü sabitleme özellikli 40 MP + 20 MP ve 8 MP olmak üzere üç arka kamera ve 960 fps süper ağır çekim video
Ön Kamera: 3D yüz modelleme özellikli 24 MP ön kamera
Performans: 8 çekirdekli 2.4 GHz hızında 6 GB RAM Kirin 970 yapay zeka özellikli işlemci
Pil: Hızlı şarj özellikli 4000 mAh pil
Huawei P20 Pro fiyatı
Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul’da düzenlenen lansman sonrası satışa çıkan Huawei P20 Pro’nun ülkemizdeki fiyat 4.350,00 TL - 4.999,00 TL arasında değişiyor. İki kameralı Huawei P20 modelinin fiyatıysa 3.490,00 TL - 3.700,00 TL arasında.
HTC U12+
Dxomark’ın hazırladığı en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinin ikinci sırasında, 103 puanla HTC U12+ modeli yer alıyor. Tayvanlı şirketin amiral gemisi olan yeni HTC U12+ modeli, yakın zamanda ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.
HTC U12+ özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU
RAM: 6GB
Depolama: 64GB/128GB+MicroSD
Ekran: 6 inç QHD+, HDR10
Arka Kamera: 12MP ultrapiksel + 16MP telefoto
Ön Kamera: 8MP + 8MP
Batarya: 3500mAh, QuickCharge 3.0
İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Diğer: Usonic ses, HTC BoomSound, Qualcomm aptX, IP68, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma kilidi
HTC U12+ fiyatı
Yarış şeffaf, seramik siyah ve bordo olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan HTC U12+ modelinin Türkiye'ye önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor. HTC U12 Plus’ın 64GB’lık versiyonu 799 Dolar, 128GB’lık versiyonu ise 849 Dolar fiyat etiketine sahip olacak.
Samsung Galaxy S9 Plus
Sırada Samsung amiral gemisi modeli olan Galaxy S9 Plus yer var. Çift arka kameraya sahip Samsung Galaxy S9 Plus, ülkemizde oldukça ilgi gören modellerden. Dxomark, Samsung Galaxy S9 Plus için 99 puan uygun görmüş. Fotoğraf çekmeyi sevenler ve yakın zamanda yeni bir akıllı telefon alacak olanlar Samsung Galaxy S9+ modelini inceleyebilir.
Samsung Galaxy S9+ teknik özellikleri
Ekran: 6.2 inç Super AMOLED, 1440 x 2960 piksel, kısmi 3D Touch, her zaman açık ekran, 18.5:9 ekran oranı, Gorilla Glass 5 koruma, yaklaşık olarak 531 ppi
Yükseklik: 158.1 mm + Genişlik: 73.8 mm + Derinlik: 8.5 mm + Ağırlık: 189 gram
İşlemci: Exynos 9810 Octa ve Snapdragon 845 (Amerika ve Çin pazarı için)
CPU: Octa-core (4×2.9 GHz Mongoose M3 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – Exynos 9810, Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) – Snapdragon 845
GPU: Mali-G72 MP18 – Exynos 9810, Adreno 630 – Snapdragon 845
RAM: 6 GB RAM
Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı, micro SD ile arttırılabilir
Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.5 ve 12 megapiksel f/2.4, OIS destekli, 2x optik zum, 2160p 30 fps ve 1080p 60 fps, 960 fps yavaş çekim, HDR video kaydı
Ön Kamera: 8 megapiksel, f/1.6 diyafram açıklığına sahip, otofokus özellikli, Otomatik HDR ve 1440p video kaydı, iris tarama için 3 Megapiksellik ikinci bir kamera
İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Batarya: Değiştirilemeyen 3500 mAh
Samsung Galaxy S9 Plus fiyatı
Teknoloji devi Samsung, amiral gemisi modelleri arasında yer alan ve üstün kamera özelliklerine yer verdiği Samsung Galaxy S9 Plus modelinin ülkemizde fiyatı 4.500,00 TL - 4.800,00 TL arasında değişiyor.
Xiaomi Mi 8
Son yıllarda adından sıkça söz ettiren Xiaomi, Dxomark'ın belirlediği en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesine girmeyi başarmış. Xiaomi Mi 8 modeliyle 99 puan almayı başaran kamerasıyla oldukça iyi işler çıkardığı söyleniyor.
Xiaomi Mi 8 özellikleri
İşlemci: Snapdragon 845, Adreno 630 GPU
RAM: 6GB
Depolama: 64GB/128GB/256GB
Ekran: 6.21 inç Full HD+ AMOLED, 600 nit parlaklık, 60000:1 kontrast
Arka Kamera: 12MP, f/1.8, Sony IMX363 sensör + 12MP, f/2.4, Samsung S5K3M3 sensör
Ön Kamera: 20MP, yapay zeka destekli portre modu
Batarya: 3400mAh
İşletim Sistemi: Android Oreo (MIUI 9)
Güvenlik: Kızıl Ötesi Yüz Tanıma
Xiaomi Mi 8 fiyatı
Çinli firma Xiaomi, yeni akıllı telefonu Mi 8'i ülkemizde henüz satışa çıkarmadı. Fakat bu modelinde yakın zamanda satışta olması bekleniyor. Xiaomi Mi 8'in tanıtımında telefonun fiyatına dair fiyat bilgisi paylaşıldı. Buna göre: 64 GB versiyonu 421 dolar ve 128 GB versiyonu 468 dolar etiketine sahip olacak.
Google Pixel 2
Google'ın efsanevi Nexus programı bitirdikten sonra Pixel serisine geçiş yaparak, üst düzey kamera özelliklerine sahip yeni telefonlar üretmeye başladı. Android işletim sisteminin en saf halini kullanan Google Pixel 2, kamerasıyla oldukça iddialı bir telefon. Dxomark'ın listesine girerek 98 puan almayı başarmış.
Google Pixel 2 teknik özelikleri
Ekran: 5 inç, 1920 x 1080 piksel, OLED, Corning Gorilla Glass 5
İşlemci ve Grafik Birimi: Qualcomm Snapdragon 835 – Adreno 540
RAM: 4 GB RAM
Depolama: 64 ve 128 GB depolama alanı
Arka Kamera: 12 megapiksel, OIS destekli, f/1.8
Ön Kamera: 8 megapiksel, f/2.4
Batarya: 2700 mAh
İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Boyut ve ağırlık: 145.7 x 69.7 x 7.8 mm – 143 gram
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