Sony yeni nesil Compact modellerini sergilemeye hazırlanıyor

Akıllı telefon üreticileri tepe seviyelerinde kompakt boyutlu modellerden yavaş yavaş uzaklaştı. Bugün gelinen noktada şirketlerin çok büyük bir bölümü büyük ekranlı modelleri tercih ediyor. Ancak yine de her şeye rağmen kompakt akıllı telefonları tercih eden kullanıcılar için de bazı seçenekler var.

Yeni nesil Xperia Compact, geçtiğimiz dönemlerde duyurulan modellerin izlerini taşımaya devam ediyor. Özel bir deklanşör tuşu, köşeli hatlar ve alt alta dizili arka kameralar bunlar arasında ilk sırada.

Giriş seviyesine yönelik bir ürün olabilir

Yeni bilgilere göre Sony, ufak yapıda bir akıllı telefon duyurmak için yeni bir Compact serisi modeli tanıtabilir. Bununla birlikte, Japonya'dan farklı bir kaynak da yeni Compact serisi üyesinin tepe seviyesi bir model olmadığını, Snapdragon 480 yongasıyla gelmesi beklenen giriş seviyesi bir model olduğunu ifade ediyor.

Görüntüler, önceki Xperia cihazlarında görünen bazı temel tasarım öğelerini içeriyor. Bunlar arasında uzun ekran, özel kamera düğmesi ve dikey kamera dizilimi gibi detaylar ilk sırada. Bununla birlikte selfie kameralar için su damlacığı çentiğinden de kurtulamayacak gibi görünüyor.

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Yeni telefonun 5.5 inç'lik bir ekrana sahip olacağı, çift arka kamera ve tek bir LED flaşla destekleneceği belirtiliyor. Özellikle düşük bütçeli kullanıcılar için bir tercih edilebilir.

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