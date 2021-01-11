Sosyal ağ uygulamasının kaldırılmasının ardından Parler CEO'su açıklama yaptı

Her şey, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre Binası'na saldıranlar hakkındaki sosyal medya paylaşımlarıyla başladı... Gerçek hayatta verdiği röportajlardaki sivri dilliliğini sosyal medyada da sürdüren Trump, çarpıcı açıklamalarla gündem oluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Facebook, Twitter ve Instagram gibi büyük platformlar tam da bu nedenlerle Trump'ın sosyal medya hesabını birçok defa sınırlandırdı ya da kısıtladı.

Parler uygulamasının kaldırılmasının mağazalardan ardından tepkiler büyüyor.

Parler, uygulama mağazalarından neden kaldırıldı?

Bugün gelinen noktada Apple, Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, Twitch, Shopify, Google, Snapchat, TikTok, Discord ve Pinterest, Donald Trump'ın hesaplarını doğrudan ya da dolaylı şekilde engelleyen şirketler veya platformlar arasında yer alıyor.

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Google ve Apple, geçtiğimiz hafta itibariyle Parler uygulamasını GooglePlay ve App Store'dan kaldırdı. Bunun sonucunda Amazon da benzer bir adım atarak, Amazon Web Servisleri'nden kaldırıldı.

Parler nedir? Parler, Amerika menşeili bir sosyal ağ. Özellikle Donald Trump destekçilerinin çok fazla olmasıyla biliniyor.

Amazon'un Parler'i kaldırırken gösterdiği gerekçe ve açıklaması şu şekilde:

Kamu güvenliğine çok gerçek tehlike oluşturmasına rağmen platformun içeriği ılımlı hale getirme adımı atmaması.

Büyük teknoloji şirketleri, tekelci gücünü kötüye kullandı ve sansür uyguladı.

Parler'daki kullanıcılar bu yasaklamanın bir tür sansür olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilci Meclis Üyesi Ken Buck Google, Facebook, Twitter ve Apple'a karşı önlem alınması gerektiğini dile getiriyor. Ayrıca bu dev teknoloji şirketlerinin ellerindeki gücü kötüye kullandıklarını da bildirdi.