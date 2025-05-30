Stresli işlere karşı elektronik dövme: Fazla çalışınca alarm veriyor

Bilim adamları, beyin faaliyetlerini izleyen ve fazla çalışıldığında alarm veren bir cihazın stresli işlerde çalışan insanlar için kullanışlı olabileceğini bildirdi. Söz konusu “geçici” dövme, beyin dalgalarını izliyor ve kişinin çok çalıştığını ya da yeterince çok çalışmadığını tespit ettiğinde uyarı veriyor.





The Times gazetesinin haberine göre, söz konusu cihaz, alın ve yüz bölgesine yerleştiriliyor. Beynin baskı ve yük altında olduğunu tespit etmek için tasarlanan cihaz, elektroensefalografi olarak bilinen tekniği kullanarak beyindeki elektrik faaliyetini izliyor. Cihaz, bunun yanı sıra gözlerin hareketlerini de takip ediyor.





Cihazı geliştiren araştırmacılar, bu aygıtın hava trafik kontrolü ya da tıp gibi alanlarda özellikle kullanışlı olabileceğini düşünüyor.





SÜREKLİ VE GERÇEK ZAMANLI VERİ SAĞLAYACAK

Araştırmanın baş yazarı ve Austin’deki Teksas Üniversitesi’nde akademisyen Nanshu Lu, “Teknoloji insan evriminden daha hızlı gelişiyor. Beyin kapasitemiz buna ayak uyduramıyor ve kolayca fazla yüklemeye maruz kalabiliyor. Optimum bir performans için insandan insana değişen optimum bir zihin yükü var” diye konuştu.





Halihazırda kişilerin zihinsel iş yükü “Nasa Görev Yükü Endeksi”ne göre ölçülüyor. Bu endekste, astronotlar da dahil olmak üzere çalışanlardan bir işi tamamlamalarının ardından bir ankette yer alan sorulara yanıt vermeleri isteniyor. Bu, konu hakkında bir içgörü sağlıyor olsa da sadece iş tamamlandıktan sonra veri sunuyor. Geliştirilen “elektronik dövme” ise devamlı ve gerçek zamanlı veri sağlamayı amaçlıyor.





“ARTIK ZİHİNSEL ZORLANMAYI DA İZLEYEBİLİYORUZ”

Araştırmanın eş yazarı ve Teksas Üniversitesi’nde akademisyen Luis Sentis de konuya ilişkin değerlendirmesinde, uzun bir süre boyunca işçilerin fiziksel sağlıklarını takip ettiklerini, yaralanma ve kas zorlanmalarını izlediklerini anlattı.





Sentis, “Şimdi ise izlenmemiş olan zihinsel zorlanmayı takip etme kabiliyetine sahibiz. Bu, genel anlamda kurumların işgücünün iyilik halini sağlama yollarını temelden değiştirebilir” dedi.



