Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Taşınabilir oyun bilgisayarı Rog Strixin yeni modeli çıktı
OYUN ÜRÜN HABERLERİ

Asus Rog Strix G özellikleri neler?

Taşınabilir oyun bilgisayarı Rog Strix'in yeni modeli çıktı

Oyunseverlerin hayatını kolaylaştıracak teknolojilerden biri de taşınabilir oyun bilgisayarları. Kullancıların tek bir mekana bağlı kalmadan her yere götürebileceği taşınabilir bilgisayarlar olan ROG Strix G yeni ürünlerini tanıttı.

Haber Merkezi DHA
Rog Strix G
Rog Strix G
Oyuncular için özel olarak geliştirdiği teknolojileri son kullanıcı ile buluşturan ASUS Republic of Gamers markası, yenilenen ROG Strix G ailesinin yeni üyelerini son kullanıcının beğenisine sundu.
  • Asus tarafından yapılan açıklamada yeni Strix G modelinin donanım tarafında sıvı soğutmalı yeni nesil işlemci ve yeni SUPER serisi ekran kartlarıyla güçlendirildiği bilgisi paylaşılırken, tasarım detaylarında da bazı önemli değişiklikler olduğu belirtildi. Ayrıca yeni modelin ekran çözünürlüğü ve panel teknolojilerinde de iddalı çözümler sunduğu aktarıldı.

Strix geçtiğimiz yıl sunulup olumlu eleştiriler almıştı

Strix ailesinin yeni modellerinin tasarım ve donanım tarafında önemli bazı yeniliklere sahip olduğu belirtilirken yeni Strix G15/17 serisinin artık G512/712 model kodlarıyla anılacağı aktarıldı. Strix G modeli ile birlikte taşınabilir yüksek donanımlı cihazlar için geliştirdikleri soğutma sistemlerini daha da geliştirdiklerini belirten ROG yetkilileri, aynı zamanda ekran tarafında da sundukları gelişmiş paneller ile müşterilerinin deneyimini üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.Yeni Strix G15/17 serisinde cihazın alt, üst ve yandaki hava kanallarının yanısıra artık daha fazla hava akışına izin verecek olan ekran altı soğutma kanallarının da eklendiğinin altı çizildi.
Bilgisayarın soğutmasını tam anlamıyla kontrol altına almak için daha yüksek güç ile çalışan, daha ince ve dışarıya toz atma teknolojisine sahip fanlar geliştirdiğini belirten şirket yetkilileri, bu sayede uzun süren oyun maratonlarında cihazın üst düzey performans sunacağına vurgu yaptılar.

Genç yazılımcılardan örnek hamle: Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları online oyunda
TEKNOLOJİ
Genç yazılımcılardan örnek hamle: Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları online oyunda

Asus

Kasa tasarımında bazı yenilikler var

  • Strix G’nin, saydam kenarlara ve klavyeyi vurgulamak için saydam WASD tuşlarına sahip olduğu aktarılırken, buz mavisi ve klasik siyah renk seçeneklerinin Türkiye’de satışta olacağı aktarıldı. Son kullanıcının kişisel zevklerine göre Aura Sync uyumlu cihazların bağlanabileceği ve oyun ortamlarındaki renklerin ve efektlerin entegre edilebileceği de verilen diğer tasarım detayları arasındaydı.

Açıklamanın son bölümünde ise, yeni Strix G512/712’nin donanım tarafındaki önemli özelliklerine değinildi. Cihazın yeni NVIDIA RTX SUPER serisi ekran kartı ve en son 10.nesil Intel işlemci ile bugünkü mevcut donanım teknolojisinin sınırlarını zorladığı ifade edildi. Bu yeni nesil işlemci serisinde kullandıkları sıvı metal macun teknolojisi ile yüksek işlemci sıcaklıklarına çok etkinli bir çözüm getirdiklerini vurgulandı.Yetkililer ayrıca, hızlı ve geniş SSD depolama çözümlerine değindi ve ekran tarafında 240Hz 3ms tepkimesi süresine sahip IPS level FHD bir ekrana sahip bu cihazın harici bir monitör ihtiyacını ortadan kaldırdığına dikkat çektiler.İçerisinde barındırdığı donanıma rağmen fiyat olarak kullanıcılarına daha uygun şartlarda sunulacağı belirtilen yeni Strix G15/17’nin, performans ve tasarımıyla kullanıcılarını oldukça memnun edecek bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğu iletildi.



Steam Yaz İndirimlerinde dikkat çeken 4 tarihi oyun
TEKNOLOJİ
Steam Yaz İndirimlerinde dikkat çeken 4 tarihi oyun
Abone Ol Google News
ABDde çocuk ticareti skandalı!

ABD'de çocuk ticareti skandalı!

​Alışveriş sitesindeki ilanlar büyük tartışmaya kapı araladı.
İşgal yıllarında böyle korundu

İşgal yıllarında böyle korundu

​İşgal kuvvetleri Ayasofya'yı ele geçirmek için gelince....
Borsadan mesaj gibi açılış: 1.453 puanla güne başladı

Sansasyonel <br>skor: 9-0

Sansasyonel
skor: 9-0

​PSG acımadı, milli futbolcularımız üzüldü.

Ölüm yağdıran darbeci pilotlar yüzsüzce göreve geri dönmek istedi.
Yeter ki imkan verilsin

Yeter ki imkan verilsin

​Türk akademisyen boyutu küçük gücü büyük motor icat etti.

Düşman gördükleri subayları itibarsızlaştırmak için iftira atıyorlar.
İstanbul'da dev operasyon

İstanbul'da dev operasyon

​400 polisin katıldığı baskınlarda 75 kişi gözaltına alındı.

​Ayasofya'ya atanacak imam ve müezzinlerden ikisi belli oldu.

Şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.