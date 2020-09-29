Teknofest 2020’de 6 ödül birden aldılar

Türkiye'nin 81 ilinden öğrencinin projelerini paylaştığı TEKNOFEST rekor başvuru ile yapılırken Bahçeşehir Kolejleri aldığı 6 ödül ile dikkat çekti.

Geleceği şekillendiren en önemli platformlardan birisi olan havacılık, uzay ve teknoloji festivali, TEKNOFEST’in bu yılki adresi Gaziantep’ti. Festival her yıl Türkiye’nin dört bir yanından binlerce genci bir araya getiriyor. Kıyasıya rekabetin olduğu festivalde, bu yıl 100 bin genç, 21 ayrı kategoride projelerini yarıştırdı.

5 farklı kampüsten 6 ödül

5 kampüsten toplam 41 öğrenci ve 17 proje ile katılım sağlanan TEKNOFEST 2020’DEN 6 ödül kazanıldı.

Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi “DrDır10” Takımı, TEKNOFEST 2020 ‘de “Uçan Araba Tasarım Yarışması” serbest kategoride ‘Türkiye birincisi’ oldu. Takıma ödülü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

Festivale Biyoteknoloji alanında katılan Ankara 50. Yıl Anadolu Lisesi Bombyx Mori takımı online gerçekleştirdikleri jüri sunumu sonucunda “Fikir” kategorisinde ‘Türkiye üçüncüsü’ oldu.

Bahçeşehir Koleji Samsun Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi “3E Proje Takımı” İnsanlık Yararına Teknolojiler - Afet Yönetimi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, aynı kampüsün Fen ve Teknoloji lisesi Orion Proje Takımı Eğitim Teknolojileri alanında Jüri Özel ödülünü aldı. Festivale "Akıllı Ulaşım" kategorisinde katılan Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsü Ortaokul “Pro_ikili” takımı Türkiye ikincisi oldu. İnsanlık Yararına Teknolojiler - Sağlık ve İlk Yardım kategorisinde katılan Pendik Kampüsü Ortaokul takımı ‘Andromeda’ ise Türkiye üçüncüsü oldu.





İHA TEKNOFEST 2020

“Türkiye bilim ve teknoloji ihraç eden bir ülke olacak”



Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, fen ve teknoloji liselerini Türkiye’nin gelecek projesi olarak gördüklerinin altını çiziyor, bilim ve teknoloji üreten öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Genel Müdür Özlem Dağ;

“Yakın gelecekte ve orta vadede Türkiye’nin bilim ve teknoloji ihraç eden ülke olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizi evrensel bilim ve teknolojiye sadece entegre olabilen değil, üreten liderler olarak yetiştiriyoruz. Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin en önemli unsurlarından olan TEKNOFEST’te öğrencilerimizin ödüllerinden çok, katılım ve projelerini önemsiyoruz” açıklamasında bulundu.