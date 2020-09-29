Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Teknofest 2020de 6 ödül birden aldılar
BİLİM

Teknofest 2020’de 6 ödül birden aldılar

Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST ödül töreniyle birlikte sonlanırken Bahçeşehir Kolejleri öğrencileri 6 farklı dalda ödül alarak dikkatleri üzerine çekti. Öğrencilerin başarılarını değerlendiren Genel Müdür Özlem Dağ ise Türkiye'nin bilim ve teknoloji ihracına katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Öğrenciler damga vurdu.
Öğrenciler damga vurdu.

Türkiye'nin 81 ilinden öğrencinin projelerini paylaştığı TEKNOFEST rekor başvuru ile yapılırken Bahçeşehir Kolejleri aldığı 6 ödül ile dikkat çekti.

Geleceği şekillendiren en önemli platformlardan birisi olan havacılık, uzay ve teknoloji festivali, TEKNOFEST’in bu yılki adresi Gaziantep’ti. Festival her yıl Türkiye’nin dört bir yanından binlerce genci bir araya getiriyor. Kıyasıya rekabetin olduğu festivalde, bu yıl 100 bin genç, 21 ayrı kategoride projelerini yarıştırdı.

5 farklı kampüsten 6 ödül

5 kampüsten toplam 41 öğrenci ve 17 proje ile katılım sağlanan TEKNOFEST 2020’DEN 6 ödül kazanıldı.
Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi “DrDır10” Takımı, TEKNOFEST 2020 ‘de “Uçan Araba Tasarım Yarışması” serbest kategoride ‘Türkiye birincisi’ oldu. Takıma ödülü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

Festivale Biyoteknoloji alanında katılan Ankara 50. Yıl Anadolu Lisesi Bombyx Mori takımı online gerçekleştirdikleri jüri sunumu sonucunda “Fikir” kategorisinde ‘Türkiye üçüncüsü’ oldu.

  • Bahçeşehir Koleji Samsun Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi “3E Proje Takımı” İnsanlık Yararına Teknolojiler - Afet Yönetimi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, aynı kampüsün Fen ve Teknoloji lisesi Orion Proje Takımı Eğitim Teknolojileri alanında Jüri Özel ödülünü aldı. Festivale "Akıllı Ulaşım" kategorisinde katılan Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsü Ortaokul “Pro_ikili” takımı Türkiye ikincisi oldu. İnsanlık Yararına Teknolojiler - Sağlık ve İlk Yardım kategorisinde katılan Pendik Kampüsü Ortaokul takımı ‘Andromeda’ ise Türkiye üçüncüsü oldu.


İHA
TEKNOFEST 2020

“Türkiye bilim ve teknoloji ihraç eden bir ülke olacak”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, fen ve teknoloji liselerini Türkiye’nin gelecek projesi olarak gördüklerinin altını çiziyor, bilim ve teknoloji üreten öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Genel Müdür Özlem Dağ;

  • “Yakın gelecekte ve orta vadede Türkiye’nin bilim ve teknoloji ihraç eden ülke olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizi evrensel bilim ve teknolojiye sadece entegre olabilen değil, üreten liderler olarak yetiştiriyoruz. Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin en önemli unsurlarından olan TEKNOFEST’te öğrencilerimizin ödüllerinden çok, katılım ve projelerini önemsiyoruz” açıklamasında bulundu.

Köyden birinciliğe: Korona olan öğrenciler ödülü evden aldı
OYNAT 02:03
Köyden birinciliğe: Korona olan öğrenciler ödülü evden aldı
Gaziantep'te Burç Köyü'nde bulunan Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hikayesi filmleri aratmıyor. Afetlere karşı geliştirdikleri proje ile birincilik ödülü kazanan öğrenciler koronavirüse yakalandıkları için ödül törenine katılamadılar. Danışman öğretmen Mehmet Faruk Yılmaz ve projeyi hazırlayan öğrencilerden Emine Tosun yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.


Abone Ol Google News
Sokak ortasında gasp etti

Sokak ortasında gasp etti

​Yanından geçip gidenler hiç müdahale etmedi.
Trabzonda pistten çıkmıştı

Trabzon'da pistten çıkmıştı

​Kaderine terk edildi günden güne çürüyor.
Ekonomi dünyasında nefesler tutuldu: Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

​TOKİ yüzlerce konut ve işyerini satışa çıkardı.

​Usta oyuncu Zihni Göktay'dan çarpıcı açıklamalar.

Koronavirüste<br>üç yeni bulgu daha!

Koronavirüste
üç yeni bulgu daha!

Bilim Kurulu üyesi artık ilişkilendirildiğini açıkladı..
Geri çekilmek<br>zorunda kaldılar

Geri çekilmek
zorunda kaldılar

​Azerbaycan ordusu bomba yağdırarak ilerliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.