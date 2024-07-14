Teknoloji marketin ışığına aldanma

Teknolojinin meraklısı veya uzağında olun fark etmez, çoğumuz yeni bir cihaz hakkında araştırma yapıyor veya tavsiye üzerine satın alıyoruz. Bazen de çoğumuzun fikri, teknoloji markete girer girmez değişiyor. Kendimizi, başka bir marka ve model cep telefonu almış olarak buluyoruz. Hatta bütçemizin üzerinde harcama bile yapabiliyoruz. İşte tüm bunlar, teknoloji perakendeciliğinin bazı taktiklerinde gizli. Daha fazla tüketmemizi sağlayan bazı stratejilere karşı bilinçli olmak önemli. Bununla birlikte, teknoloji ürünlerinde fiyat performans ilişkisinden verim alabiliriz.





KAMERADA YÜKSEK KALİTE HİLESİ

Öncelik ışık. Mağazalarda cep telefonu ve tablet gibi cihazlar her zaman mekanın merkezinde beyaz LED ışıklarla donatılmış bir alanda olur. Aynı ışığı ve alan genişliğini küçük ev aletleri veya kulaklıkların olduğu reyonlarda göremezsiniz. Ürünü incelediğiniz masa ve çevresi en iyi görüntü kalitesini çekmeniz için ayarlanmış durumda. Akıllı telefonların sergilendiği yerdeki ışıklar öyle bir yerleştiriliyor ki daha düşük kamera özelliklerinde bile harika sonuçlar elde edilebiliyor.





LED TV’LERE ÖZEL AYDINLATMA

Bu tarz hileler sayesinde vatandaş ilgili telefonu tercih ediyor. Özellikle ürünü araştırmadan gidenler, oradaki ortama kapılıp daha düşük kalitedeki cihazı satın alabiliyor. Eve gittiğinde ise doğal ışıkta aynı kaliteyi bulamıyor. Akıllı telefon almaya gittiğinizde aklınızda bir model yoksa ve o an karar veriyorsanız öncelikle daha doğal ışıkta telefonu test edin ve sonrasında internetteki telefon karşılaştırma sitelerine bakın, yorumları okuyun. Benzer ışık ve görüntü hileleri dev ekran televizyonlarda da uygulanıyor.





SATIŞ ELEMANI FARKLI MODELE YÖNLENDİRİR

Teknoloji marketteki satıcıların en önemli amacı daha az satılan ürünleri müşteriye pazarlamak. Bilinen markaların zaten alıcısı olduğu için satış ekibinden piyasaya yeni giren cep telefonu, kulaklık veya bilgisayarları öne çıkarması isteniyor. Tüketici aklında bir marka ve modelle gitmesine rağmen, satış elemanlarının aşırı teknik bilgilerle farklı modellere yönlendirdiklerine tanıklık etmişsinizdir. Müşteriye stokta kalan ürünleri sunmak da önemli stratejilerden sadece bir tanesi.



