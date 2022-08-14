Televizyon savaşları

Teknoloji devlerinin akıllı telefon, tablet gibi alanlardaki rekabeti televizyonlarda da son hızla devam ediyor. Son yenilikler sayesinde televizyonlar artık bir şeyler izlediğimiz cihazlar değil. Şirketlerin birçoğu son teknolojik yeniliklerini TV’lerde kullanarak rekabet avantajı sağlamaya çalışıyor. Onlar artık, telefon üzerinden kontrol edilen, toplantı yapılabilen, akıllı ev sistemine entegre, sesle kontrol edilen özelliklere sahip.

HER ŞİRKET BAŞKA BİR ÖZELLİK İLE REKABETİN İÇİNDE

Hal böyle olunca tüketicilerin de aklı karışıyor. Hemen her firma ürününün kendine özgü bir fonksiyonu bulunurken, ekran özelliği, renk ayrımı gibi konularda da birbirinden ayrılıyor. Satışlarda orta düzey modellerin hakimiyeti sürerken, son yenilikleri takip eden teknoloji tutkunlarının bu modelleri yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. Farklı donanımdaki akıllı TV’lere sinema ve spor severler daha fazla rağbet gösteriyor.

ÜST SEGMENT 140 BİN LİRAYI BULUYOR

Üst segment televizyonların 50 bin ila 140 bin arasında değiştiğini belirtmek gerek. Her cihaza yeni özellikler yüklendikçe tüketicilerin kafası karışsa da, üst kategoriden bir süre uzak kalacağız gibi görünüyor. 140 bin lirayı bulan fiyatlarıyla, son teknoloji TV’lerden ziyade, daha makul rakamlardaki uygun fiyat yelpazesine yönelmekte fayda var. Eğer akşamları evde TV keyfi yapanlardansanız, akıllı özelliklerini sürekli kullanmayacaksanız kafanızı karıştırmaya gerek yok diyebiliriz. Yine de meraklısına akıllı TV’lerin bazı fonksiyonlarını sizler için derledik. Bu sayede hem takip ettiğimiz ürünü daha iyi tanıyabilir ve ona göre seçim yapabiliriz. Markaların televizyon savaşında son yıllarda QLED ve OLED özellikleri öne çıkıyor.

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QLED VE OLED AYRIMI NEDİR?

Çoğumuz anlamını bilmesek de bu teknolojiye sahip cihazlar arasında kararsız kalıyoruz. QLED TV, LED ışığını kuantum nokta renk filtreleri aracılığıyla aktararak saf renk üreten kuantum nokta teknolojisini kullanıyor. OLED teknolojisi, renk oluşturmak için ışık kaynağı olarak organik LED’ten yararlanıyor. Kuantum özelliklerinden dolayı, QLED TV’ler, parlaklık açısından önemli avantajlara sahip. Örneğin, Samsung 214 Ekran Uydu Alıcılı Smart 8K Ultra HD Neo QLED TV’yi piyasaya sürdü.

AKILLI TV’LER HAYATIN İÇİNDE

Son dönemde, teknoloji şirketleri akıllı TV üretimine yönelmiş durumda. Sesle kontrol edilenler yanında cep telefonunuzdaki uygulama ile müzik ve sinema sistemlerini yönetebiliyorsunuz. TV’yi açıp kapatmak, sesle kontrol etmek için Android ve IOS uygulamalarını yüklemeniz yeterli. Bunun yanında, firmalar, evden çalışanları da düşünmüş. Örneğin, LG TV’ler artık Uzaktan Toplantı (RemoteMeeting) özelliği aracılığıyla telekonferansı destekliyor. Bir tablet veya PC’ye ihtiyaç duymadan toplantılara kolayca katılmak ve 100 kişiye kadar katılımcıyı büyük ekranda görüntülemek mümkün.

4K özelliği dikkat çekiyor