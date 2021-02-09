Teknoloji Tesla yakında Bitcoin ile ödeme kabul edebileceğini duyurdu
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Tesla yakında Bitcoin ile ödeme kabul edebileceğini duyurdu

Dün 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın alan Tesla, yakın zamanda bu kripto para birimiyle ödeme kabul edebileceğini de duyurdu. Yani ilerleyen dönemlerde Tesla satın almak isteyenler ödemelerini Bitcoin ile yapabilecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Tesla
Tesla

Son yıllarda önemli atılımlar yapan Tesla, SpaceX ve The Boring Company gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk, Twitter'daki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu paylaşımlar kripto para borsasında yükselişe neden oluyor.

Bitcoin ile satın alma sürecinin nasıl işleyeceğine dair şimdilik bir bilgi yok.

Bitcoin ile Tesla satın alınabilecek

Geçtiğimiz dönemlerde profiline Dogecoin yazan Musk, önemli bir yükseliş sağlamıştı. Dün ise Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmasının ardından bugün itibariyle 1 Bitcoin'in değeri 46 bin doları aştı.

Kripto para borsasındaki bu yükselişe ek olarak Tesla yakın zamanda Bitcoin ile ödeme kabul edebileceğini de duyurdu. Yani aslında ilerleyen önemlerde Tesla satın almak isteyen kişiler Bitcoin ile ödeme yapabilecek gibi görünüyor.

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