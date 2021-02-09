Tesla yakında Bitcoin ile ödeme kabul edebileceğini duyurdu

Son yıllarda önemli atılımlar yapan Tesla, SpaceX ve The Boring Company gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk, Twitter'daki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu paylaşımlar kripto para borsasında yükselişe neden oluyor.

Bitcoin ile satın alma sürecinin nasıl işleyeceğine dair şimdilik bir bilgi yok.

Bitcoin ile Tesla satın alınabilecek

Geçtiğimiz dönemlerde profiline Dogecoin yazan Musk, önemli bir yükseliş sağlamıştı. Dün ise Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmasının ardından bugün itibariyle 1 Bitcoin'in değeri 46 bin doları aştı.

Kripto para borsasındaki bu yükselişe ek olarak Tesla yakın zamanda Bitcoin ile ödeme kabul edebileceğini de duyurdu. Yani aslında ilerleyen önemlerde Tesla satın almak isteyen kişiler Bitcoin ile ödeme yapabilecek gibi görünüyor.

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