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Teknoloji Amerikalılar TikTok problemini çözdü Satın alacağız
SOSYAL MEDYA

TikTok'a Amerikalı talip

Amerikalılar TikTok problemini çözdü: Satın alacağız

Geçtiğimiz günlerde ABD Dış işleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok'u yasaklamanın da masada bir seçenek olduğunu söylemişti. Şimdi yeni çözüm ise şirketi satın almak. Amerikan hissedarlar Çinli sosyal medya platformunun çoğunluk hisselerini almak istiyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hindistan'ın yasakladığı, Amazon gibi birçok şirketin kısıtlamalar getirdiği TikTok'a Amerikalılar talip oldu. Şirkette hissesi de bulunan yatırımcılar çoğunluk hisseleri alıp platformun denetimini üzerlerine geçirmek istiyor.

Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in TikTok'ta çoğunluk hissesini Amerikalı yatırımcılara satmayı değerlendirdiği bildirildi.

  • ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu satın alma düşüncesinin ABD hükümetinin TikTok dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladığını açıklamasının ardından gündeme geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, ByteDance'in bazı ABD'li yatırımcılarla TikTok'ta çoğunluk hissesini satmayı görüştüğü kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz bir karar alınmazken TikTok'ta çoğunluk hissesini almayı değerlendiren ABD'li yatırımcılar arasında Kaliforniya merkezli girişim şirketi Sequoia Capital ile New York merkezli General Atlantic'in de yer aldığı belirtildi.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı

Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu aktarılırken, ByteDance'in Üst Yöneticisi Zhang Yiming'in böyle bir satışa karşı olmadığı ifade edildi.

ABD'den TikTok ve diğer Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklama hazırlığı

  • ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında, Çinli teknoloji şirketi ByteDance'e ait TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor.

Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.

TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
FOTOĞRAF 8
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Kullandığınız telefonun tüm donanım parçalarıyla ilgili bilgiyi topluyolar. (İşlemcisi, hafızası ve hafızayı ne kadar kullandığınız, ekran boyutu gibi aklınıza gelebilecek her şey )
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İndirdiğiniz tüm uygulamalar kayıt altında ve saklanıyor. Üstelik önceden indirip sildikleriniz de buna dahil.
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TikTok uygulaması hemen hemen her 30 saniyede bir gps ping’i yolluyor. Yani konum bilginiz her 30 sn’de bir yedekleniyor.
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Eğer telefonunuzda TikTok yüklüyse siz o sırada kullanmasanız bile nerede olduğunuzdan hep haberdar.
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Uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda bile Tiktok’un kamera ve mikrofona erişimi mevcut.
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TikTok kopyaladığınız her şeyi uygulamaya yapıştırmış gibi kaydedebiliyor ve uygulama bunu saklıyor. Kredi kartı numarası, iban, şifreleriniz.
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Eğer telefona bilgilerinizi kopyaladıysanız artık TikTok’ta kayıtlılar.
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Bunların yanı sıra, tüm mesajları okumalarına, mesajın içeriğini analiz etmelerine, saklamalarına da izin veriyorsunuz.
TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
Reddit'te bir kullanıcı TikTok'un topladığı verileri 'tersine mühendislik' yaparak elde etti. Twitter'da rutherford1 adlı kullanıcının çevirdiği detaylar tüyler ürpertici. TikTok'un yaptıkları diğer teknoloji şirketlerinden çok daha tehlikeli. Uygulamayı yüklediğiniz an her şeyinize ulaşabiliyorlar.


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