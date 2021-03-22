Trakya Teknopark ve Destex Digital iş birliği ile dünyanın ve Türkiye'nin ilk “Portuma” projesi hayata geçiyor

Pandemi dolayısıyla gelen kısıtlamalarla birlikte, oyun sektörü insanların tek odağı halini aldı. Bu bağlamda Portuma projesi ile oyun içi reklamcılık sektöründe önemli bir ivme yakalanması hedefleniyor.

Projenin adı ‘Portuma’

Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir; “Oyun firmalarının oyun içi reklam alanlarının pazarlamasını sağlamak için Trakya Teknopark'ta yürütülecek olan Portuma Projesi, Dünya’nın tüm oyun firmalarının ekosisteme dahil olup birçok reklam verenden reklam alabileceği bir platform olacak. Oyun konsol firmaları, mobil oyun üreticileri ve bilgisayar oyun üreticileri bundan sonraki süreçte oyunlarını hem satıp hem de oyun içi reklam alabilecekler.

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Bütün oyunları kapsayan ilk platform

Trakya Teknopark bünyesinde geliştirilecek olan yeni proje, dünya oyun piyasasında bütün oyunların reklam alanlarını kiralayabilen ilk platform olma özelliğini taşıyacak” dedi.

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Süreçler KVKK’ya uygun

Reklam alan firmalar, oyun kullanıcılarının KVKK kapsamında paylaşılabilecek verilerini (demografik, lokasyon, ilgi alanları, kullanım süresi, kişisel iletişim bilgileri) reklam verenlerle Portuma aracılığıyla paylaşabiliyor olacak. Reklam veren firmalar ise bu istatistikleri kendi markalarıyla en çok uyuşan oyunu seçip ilgili reklam alanlarına reklam verebilecekler. Bu proje ile oyun sektöründe dünyada alternatif reklam verenler ile oyun firmalarını bir araya getirebilen inovaktif bir sistem oluşturulacak.

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En doğru reklam alanları belirlenecek

Portuma, mükemmel oyun deneyimi ile sektörel bazda markalara en doğru tercihi sunacak!

Kullanıcıların demografik bilgilerine yönelik istatistikler incelenerek markalar için en doğru reklam alanları belirlenebilecek. Yeni proje ile dikkatleri üzerine toplayan Trakya Teknopark ve Google Premier Partner Ajansı Destex Digital, her geçen gün gelişen oyun sektörüne yeni bir boyut kazandırıyor.

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