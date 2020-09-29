Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Trumpın TikTok planına yargı engeli
İNTERNET SOSYAL MEDYA

Trump'ın TikTok planına yargı engeli

Trump yönetiminin uzun süredir işleme koymayı planladığı TikTok yasağı yargıçlardan döndü. Washington Bölge Yargıcı Carl Nichols, verdiği kararla ABD'de 12 Kasım'da devreye girecek TikTok indirme yasağını şimdilik askıya aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Trump yönetimi uzun süredir TikTok'u ABD'li bir şirket satın almazsa kapatacağını söylüyordu. Bu eylem bir yargıca takıldı. ABD'li bir yargıç Trump yönetiminin Apple ve Google online satış platformlarından Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'un indirilmesini yasaklayan kararını geçici olarak durdurdu.

  • ABD'nin Washington Bölge Yargıcı Carl Nichols, dün geç saatlerde açıkladığı ihtiyati tedbirle 12 Kasım'da yürürlüğe girecek olan TikTok'u indirme yasağını askıya aldı. Yargıç Nichols'ın kararının yazılı detaylarının bugün açıklanması bekleniyor.

Reuters
Arşiv

ABD TikTok yasağını bir hafta erteleyecek
DÜNYA
ABD TikTok yasağını bir hafta erteleyecek


Satın alma Çin'in onayından geçmeli

  • ABD Ticaret Bakanlığı yargı kararına uyacağını belirtirken öte yandan yasağın meşruluğunu savundu. Bakanlık temyiz ile ilgili sorulara cevap vermezken ABD'li şirketlerin TikTok'u satın alma isteği de Çin'e takılmış durumda.

TikTok'un sahibi olan Çinli şirket ByteDance yaptığı açıklamada herhangi bir satın alma anlaşmasının Çin'in onayından geçmesi gerektiğini belirtti.

Amerikalılar TikTok problemini çözdü: Satın alacağız
TEKNOLOJİ
Amerikalılar TikTok problemini çözdü: Satın alacağız
Abone Ol Google News
Sokak ortasında gasp etti

Sokak ortasında gasp etti

​Yanından geçip gidenler hiç müdahale etmedi.
Trabzonda pistten çıkmıştı

Trabzon'da pistten çıkmıştı

​Kaderine terk edildi günden güne çürüyor.
Ekonomi dünyasında nefesler tutuldu: Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

​TOKİ yüzlerce konut ve işyerini satışa çıkardı.

​Usta oyuncu Zihni Göktay'dan çarpıcı açıklamalar.

Koronavirüste<br>üç yeni bulgu daha!

Koronavirüste
üç yeni bulgu daha!

Bilim Kurulu üyesi artık ilişkilendirildiğini açıkladı..
Geri çekilmek<br>zorunda kaldılar

Geri çekilmek
zorunda kaldılar

​Azerbaycan ordusu bomba yağdırarak ilerliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.