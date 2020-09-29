Trump'ın TikTok planına yargı engeli

Trump yönetimi uzun süredir TikTok'u ABD'li bir şirket satın almazsa kapatacağını söylüyordu. Bu eylem bir yargıca takıldı. ABD'li bir yargıç Trump yönetiminin Apple ve Google online satış platformlarından Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'un indirilmesini yasaklayan kararını geçici olarak durdurdu.

ABD'nin Washington Bölge Yargıcı Carl Nichols, dün geç saatlerde açıkladığı ihtiyati tedbirle 12 Kasım'da yürürlüğe girecek olan TikTok'u indirme yasağını askıya aldı. Yargıç Nichols'ın kararının yazılı detaylarının bugün açıklanması bekleniyor.

Reuters Arşiv



DÜNYA ABD TikTok yasağını bir hafta erteleyecek





Satın alma Çin'in onayından geçmeli

ABD Ticaret Bakanlığı yargı kararına uyacağını belirtirken öte yandan yasağın meşruluğunu savundu. Bakanlık temyiz ile ilgili sorulara cevap vermezken ABD'li şirketlerin TikTok'u satın alma isteği de Çin'e takılmış durumda.

TikTok'un sahibi olan Çinli şirket ByteDance yaptığı açıklamada herhangi bir satın alma anlaşmasının Çin'in onayından geçmesi gerektiğini belirtti.