Türk buluşu "tokluk balonu"

Türk bilim insanının geliştirdiği yeni nesil “external gastrik balon” yöntemi, obeziteyle mücadelede ameliyatsız ve ilaçsız çözüm sunmasıyla tıp dünyasında dikkat çekiyor. Bu yöntemle ilgili yapılan klinik araştırmada, cihazı kullanan gruptaki kilo kaybının, yalnızca diyet yapan katılımcılara göre yaklaşık iki kat daha fazla olduğu saptandı. Çalışma, Avrupa Endokrinoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunuldu ve ABD merkezli Journal of Life Science dergisinde makale olarak yayımlandı.
Türkiye’de obezite oranlarının hızla artması, yeni tedavi arayışlarını gündeme getiriyor. Ülkemizde her üç yetişkinden biri obez, toplumun yarıdan fazlası ise fazla kilolu kategorisinde değerlendiriliyor. Yaşam tarzı değişiklikleri sürdürülemediğinde diyetlerin etkisi sınırlı kalırken, cerrahi çözümler ise geri dönüşsüz yapıları ve komplikasyon riskleri nedeniyle herkes için uygun olmayabiliyor.
Ameliyatsız diyetsiz zayıflama yöntemi
İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mesut Başak tarafından geliştirilen sistem, “tokluk balonu” olarak da bilinen yeni bir prensiple çalışıyor. Klasik mide balonlarının aksine, bu yöntemde balon mide içine yerleştirilmiyor; midenin dış yüzeyine sabitlenen özel bir aparat sayesinde dışarıdan baskı uygulanarak tokluk hissi oluşması sağlanıyor. Böylece kişi daha küçük porsiyonlarla doygunluk hissine ulaşabiliyor.
Prof. Dr. Başak yöntemi şöyle özetliyor: