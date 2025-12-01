Yeni Şafak
Türk buluşu "tokluk balonu"

12:591/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
"Tokluk kemeri" hedeflenilen kiloya kontrollü şekilde ulaşılmasını sağlıyor
"Tokluk kemeri" hedeflenilen kiloya kontrollü şekilde ulaşılmasını sağlıyor

Türk bilim insanının geliştirdiği yeni nesil “external gastrik balon” yöntemi, obeziteyle mücadelede ameliyatsız ve ilaçsız çözüm sunmasıyla tıp dünyasında dikkat çekiyor. Bu yöntemle ilgili yapılan klinik araştırmada, cihazı kullanan gruptaki kilo kaybının, yalnızca diyet yapan katılımcılara göre yaklaşık iki kat daha fazla olduğu saptandı. Çalışma, Avrupa Endokrinoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunuldu ve ABD merkezli Journal of Life Science dergisinde makale olarak yayımlandı.

Türkiye’de obezite oranlarının hızla artması, yeni tedavi arayışlarını gündeme getiriyor. Ülkemizde her üç yetişkinden biri obez, toplumun yarıdan fazlası ise fazla kilolu kategorisinde değerlendiriliyor. Yaşam tarzı değişiklikleri sürdürülemediğinde diyetlerin etkisi sınırlı kalırken, cerrahi çözümler ise geri dönüşsüz yapıları ve komplikasyon riskleri nedeniyle herkes için uygun olmayabiliyor.

Ameliyatsız diyetsiz zayıflama yöntemi

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mesut Başak tarafından geliştirilen sistem, “tokluk balonu” olarak da bilinen yeni bir prensiple çalışıyor. Klasik mide balonlarının aksine, bu yöntemde balon mide içine yerleştirilmiyor; midenin dış yüzeyine sabitlenen özel bir aparat sayesinde dışarıdan baskı uygulanarak tokluk hissi oluşması sağlanıyor. Böylece kişi daha küçük porsiyonlarla doygunluk hissine ulaşabiliyor.

Prof. Dr. Başak yöntemi şöyle özetliyor:

“Geleneksel mide balonları endoskopiyle mideye yerleştirilir ve bazı riskler taşır. Bizim geliştirdiğimiz sistem ise tamamen dıştan uygulanıyor ve hasta tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. ‘Tokluk kemeri’ adını verdiğimiz bu yapı, iç balonların sağladığı etkiyi cerrahi işlem gerektirmeden oluşturuyor.”

Ayda ortalama 4 kilo kaybı

TÜBİTAK destekli klinik çalışma, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Tokluk balonunu kullanan katılımcılar bir ayda 4,2 kilo verirken, yalnızca diyet yapan grupta bu kayıp 2,2 kiloda kaldı. Sağlık Bakanlığı tarafından tez olarak kabul edilen çalışma, yöntemin etkinliğini resmi düzeyde de teyit etmiş oldu.Tokluk kemerinin ilk kez 2010 yılında uygulanmaya başladığını belirten Prof. Dr. Başak,
“Yaklaşık 15 yıllık bir kullanım geçmişi ve binlerce kullanıcı deneyimi var. Ortalama olarak ayda 4 kilo kaybı sağlanıyor ve kişiler hedefledikleri kiloya daha kontrollü bir şekilde ulaşabiliyor”
dedi.





#external gastrik balon
#Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#Prof. Dr. Mesut Başak
#TÜBİTAK
#obezite
#diyet
YASAL UYARI

