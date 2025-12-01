Türk buluşu "tokluk balonu"

“Geleneksel mide balonları endoskopiyle mideye yerleştirilir ve bazı riskler taşır. Bizim geliştirdiğimiz sistem ise tamamen dıştan uygulanıyor ve hasta tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. ‘Tokluk kemeri’ adını verdiğimiz bu yapı, iç balonların sağladığı etkiyi cerrahi işlem gerektirmeden oluşturuyor.”