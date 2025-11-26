25 yıl içinde 746 milyon çocuk obez olabilir

Düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı, obeziteyi hızla yayarken, bu durum çocukları da etkiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. M. Celal Kızılkaya, 5-19 yaş arası çocuklarda obezite sayısının 2050 yılında dünya genelinde 746 milyona ulaşabileceğini, Türkiye’de ise 3,39 milyona varabileceğini belirtti. Kızılkaya, “1975’te dünya genelinde 5-19 yaş grubunda obezite oranı yüzde 4’tü. 2022’de bu oran yüzde 20’ye çıktı; yaklaşık 65 milyon kız ve 94 milyon erkek, toplam 159 milyon çocukta obezite görüldü” dedi.





İLK NEDENİ HAREKETSİZ YAŞAM

Obezitenin önlenebilen ölüm nedenleri arasında sigaranın ardından ikinci sırada yer aldığını belirten Kızılkaya, “Çocukluk çağı obezitesinde çocukların akademik hayatta başarılı olma kaygısı, yaşanılan çevrenin güvenli olmaması, çocukların evde daha çok ekran karşısında vakit geçirmelerine ve fiziksel aktivitelerinin azalmasına neden oluyor. Diyetteki artmış yağ oranı, fazla karbonhidrat tüketimi ve şekerli içeceklerden zengin beslenme obeziteye yol açıyor” diye konuştu.





EKRAN SÜRESİ AZALTILMALI

Obezitenin engellenmesinde düzenli ve dengeli beslenmenin kritik rol üstlendiğini anlatan Kızılkaya, "Mücadelede yaşam tarzı değişikliği şart. Bilgisayar, telefon ve tablet başında geçirilen sürenin azaltılmasının yanı sıra uyku saatlerinin düzenlenmesi de oldukça önemli” değerlendirmesi yaptı.



