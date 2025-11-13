Obezite tedavisinde önce medikal yöntem!

Yönetmelikle birlikte, “Önce diyet, yaşam tarzı değişikliği ve medikal tedavi” ilkesi tüm obezite birimlerinde standart hale getirildi. Hastaların öncelikle beslenme alışkanlıkları düzenlenecek, gerektiğinde psikolojik ve davranışsal destek sağlanarak medikal tedavi uygulanacak. Cerrahi müdahale ise yalnızca klinik olarak gerekli görülen, belirlenen kriterleri karşılayan hastalarda yapılabilecek.