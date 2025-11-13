Obezite tedavisinde önce medikal yöntem!

Obezite tedavisini daha sistematik, güvenli ve bilimsel temellere dayalı hale getirmek amacıyla hazırlanan “Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle obezite tedavisi süreçlerinde cerrahi dışı yöntemlerin güçlendirilmesi, klinik başarı göstergelerinin izlenmesi ve hasta güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Yönetmelikle birlikte, “Önce diyet, yaşam tarzı değişikliği ve medikal tedavi” ilkesi tüm obezite birimlerinde standart hale getirildi. Hastaların öncelikle beslenme alışkanlıkları düzenlenecek, gerektiğinde psikolojik ve davranışsal destek sağlanarak medikal tedavi uygulanacak. Cerrahi müdahale ise yalnızca klinik olarak gerekli görülen, belirlenen kriterleri karşılayan hastalarda yapılabilecek.