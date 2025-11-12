Yeni Şafak
6 yıl boyunca vücudunda taşıdı: Ameliyatla çıkarıldı

16:5312/11/2025, Çarşamba
Vücudundaki yorgun mermi 6 yıl sonra çıkarıldı
Konya'nın Akşehir ilçesinde altı yıl önce bir okul müdürünün omzuna isabet eden yorgun mermi tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

Okul müdürü Celal Şenyiğit, Adsız Mahallesi'ndeki çay ocağında, altı yıl önce omzuna isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

Hareket kaybı riski nedeniyle çıkarılamayan mermi, zamanla Şenyiğit'in koltuk altına ilerledi. Ağrı ve sertlik şikayetiyle Akşehir Devlet Hastanesine başvuran Şenyiğit'in koltuk altındaki kitlenin, omzuna saplanan yorgun mermi olduğu tespit edildi.

Mermi, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Şenyiğit, olayla ilgili şikayetçi olduğunu, çıkarılan merminin incelemeye gönderildiğini söyledi.





