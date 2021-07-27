​Türk oyunu ABD’de ilk 100’de

Türkiye Oyun Sektörü Raporu’na göre 2020’de 7 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşan Türkiye dijital oyun piyasası bu yıl 10 milyar lirayı aşacak. Teknoloji ile iç içe yetişen girişimci gençlerin büyüttüğü piyasa yeni bir ivme yakaladı. Türk bilgisayar mühendisi Mert Gür tarafından 2019 yılında kurulan Loop Games, pandemi döneminde dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Oyun dünya genelinde 100 milyonun üzerinde indirilme sayısına ulaştı, ABD oyun içi satışlarda ilk yüze girdi.

Mert Gür

HEDEF İHRACATTA İLK 100