Teknoloji Türk oyunu ABDde ilk 100de
OYUN

Türk oyunu ABD’de ilk 100’de

Türk bilgisayar mühendisi Mert Gür tarafından önceki yıl kurulan Loop Games şirketi, ABD’den 60 milyon dolar yatırım çekti. Şirketin geliştirdiği “Martch 3D” oyunu 100 milyonun üzerinde indirildi, ABD’de oyun içi satışlarda ilk 100’e girdi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Türk oyunu ABD’de ilk 100’de
Teknoloji ile iç içe yetişen girişimci gençlerin büyüttüğü piyasa yeni bir ivme yakaladı.

Türkiye Oyun Sektörü Raporu’na göre 2020’de 7 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşan Türkiye dijital oyun piyasası bu yıl 10 milyar lirayı aşacak. Teknoloji ile iç içe yetişen girişimci gençlerin büyüttüğü piyasa yeni bir ivme yakaladı. Türk bilgisayar mühendisi Mert Gür tarafından 2019 yılında kurulan Loop Games, pandemi döneminde dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Oyun dünya genelinde 100 milyonun üzerinde indirilme sayısına ulaştı, ABD oyun içi satışlarda ilk yüze girdi.

Mert Gür
Mert Gür

HEDEF İHRACATTA İLK 100

  • Bu dönemde dünya oyun listelerine girme başarısını elde eden Loop Games, Match 3D oyunu ile bir yıl içerisinde eşleştirme kategorisinde dünyada pazar lideri haline geldi. Loop Games, Türkiye’de ihracatta ilk 100’e girmeyi hedefliyor. ABD, Japonya, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde kendi kategorisinde pazar lideri olan Loop Games’in kurucusu Mert Gür, dünyada oyun sektöründe pazar liderlerinden şirket satın almayı da hedefliyor. Gür, şöyle konuştu: “Pandemi dönemi bizim için çok başarılı geçti. 2020 yılının başında Hacettepe Teknokent’e gelerek Match 3D oyunu ile dünyada büyük bir ivme yakaladık. Şirketimizi Hacettepe Teknokent bünyesinde büyüttük. Oyunumuz, dünyada 2020 yılının en başarılı oyunlarından biri oldu. ABD merkezli bir şirketten reklam harcamaları için 60 milyon dolarlık yatırım aldık.”
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