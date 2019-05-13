Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Turkcell ve TİDE güçlerini birleştirdi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İNTERNET

Turkcell ve TİDE güçlerini birleştirdi

Turkcell ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. İşbirliği kapsamında Türkiye’deki şirketlerin uluslararası standartlarda yetkinlikler kazanması, bu alanda eğitim ve paylaşım zemini oluşturulması, iç denetim mesleğinin uygulanması ve yaygınlaştırılması için iki kurum ortak çalışmalar yürütecek.

Haber Merkezi IHA
Turkcell
Turkcell

Dijital operatör Turkcell, Türkiye’deki iç denetim uygulamalarının uluslararası standartlara kavuşmasını ve iç denetim mesleği faaliyetlerinin mükemmelliğe taşınmasını hedefleyen Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile geniş kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı.

İç denetim mesleğinin ve profesyonellerinin uluslararası standartlar ile uyumlu, küresel seviyede yetkin uygulaması için güvence oluşturan meslek örgütü TİDE; Türkiye’deki şirketlerin uluslararası standartlarda yetkinlikler kazanması, bu alanda eğitim ve paylaşım zemini oluşturulması, iç denetim mesleğinin uygulanması ve yaygınlaştırılması için yapacağı çalışmalara Turkcell’in yenilikçi vizyonundan, marka ve teknolojik gücünden alacağı destek ile devam edecek.


Şirketleri uluslararası standartlara ulaştıracak


TİDE Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Murat Çağlar, işbirliğinin Türkiye’de iç denetim mesleğinin gelişimi açısından çok önemli olduğunun altını çizerek “Gerek altyapı gerekse teknoloji donanımıyla dünyada ilklere imza atan dijital operatör Turkcell ile sektör açısından büyük bir ortaklığa imza atmış durumdayız. Bu yolculukta, Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak bütün üyelerimize uluslararası standartlarda yetkinlikler kazandırmak, iş dünyasına mesleki gelişim ve tanıtım sağlamak için iletişim, eğitim ve paylaşım zemini oluşturmayı ve ulusal mesleki otorite konumumuzu daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.


Telekomünikasyon sektöründeki ilk ortaklık


Turkcell Grup İç Denetim Direktörü Mehmet Halil Özsüer ise “Değişen ve gelişen dünyayla birlikte, kurumların çalışma biçimleri ve kurulan işbirlikleri de boyut değiştiriyor. Turkcell Grup İç Denetim Direktörlüğü’nün gittikçe çevikleşen ve dış dünyayla sürekli pozitif iletişim halinde kalan yeni yapılanmasının aldığı karar sonucunda, ülkemizin iç denetim konusunda saygın ve gözde kurumlarından biri olan TİDE ile geniş kapsamlı bir ortaklık ilişkisine girilmesi hedeflendi. Bu hedefin ilk adımı olarak başlattığımız stratejik ortaklık kapsamında, sadece belirli konularda bilgi paylaşımı ve sponsorluk değil, uzun yıllar sürmesi arzu edilen bir ortaklık ilişkisi kurulması hedeflenmektedir. Bu işbirliği telekomünikasyon sektörü şirketleriyle TİDE arasında bu boyutta düzenlenen ilk sözleşme olma özelliğini taşımaktadır. Sözleşme kapsamında 23. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi, Gelecek Zirvesi 2019, Farkındalık Ödül Töreni ve TİDE Paylaşım Toplantıları düzenleyecek, TİDE Araştırma Projeleri gibi etkinliklerde birlikte yer alacağız” şeklindeki ifadeleriyle gerçekleşen işbirliğinin amaç ve kapsamına vurgu yaptı.

REKLAM
CHP ve İyi Partiye ret

CHP ve İyi Parti'ye ret

YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti.
İstanbullulara iki müjde daha

İstanbullulara iki müjde daha

Binali Yıldırım, İstanbullulara yeni müjdeli haberler verdi.
Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

​Yerli helikopterin motoru savunma sanayiye teslim edildi.
FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

Hamza kod adlı şahıs, polisle işbirliğini anlattı.
Bitmesine<br>çok az kaldı

Bitmesine
çok az kaldı

​218 kilometrelik yapay nehirde sona gelindi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, MİT operasyonuyla yakalanmıştı.

Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

​ODTÜ'lü genç kariyerini bıraktı, talebe yetişemiyor.

Çiftlik Bank davasında kritik gün

Çiftlik Bank davasında kritik gün

​İkinci duruşma başladı, mağdurlar dinleniyor.
En güzel<br>meslek olacak

En güzel
meslek olacak

​Ziraat mühendislerinden 'terk etmeyin' çağrısı.
KKTC'de kriz: <br>Partilerle görüşecek

KKTC'de kriz:
Partilerle görüşecek

Hükümetin istifası 9 Mayıs'ta sunulmuştu.
Kimse dokunamıyor

Kimse dokunamıyor

Yanlış tespit yüzünden köyün tamamı tescilli yapı ilan edildi.
Çok sayıda iptal var

Çok sayıda iptal var

​23 Haziran'da doluluk oranı yüzde 50'ye düşecek.
Ronaldo'ya yakışmadı

Ronaldo'ya yakışmadı

​Cengiz parladığı maçta tepki çeken hareket.
Gazeticiliği bıraktı kendi işini kurdu

Gazeticiliği bıraktı kendi işini kurdu

​Tanesini 2 bin TL'den satıyor, taleplere yetişemiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.