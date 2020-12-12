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Türkiye’nin en büyük deneyim projesi

Turkcell, son yıllarda geliştirdiği yeni ve farklı istihdam projelerini 2021’de de aynı hızla devam ettirecek. Salgın sonrası dönemde nitelikli ve genç iş gücüne yatırımları sürdüreceklerini belirten Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Türkiye’de ilk kez bu kadar büyük çaplı bir deneyim projesi organize edildiğini söyledi.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Turkcell
Turkcell

Dünyada iş yapış şekli değişiyor. Ofisler dönüşüyor, bir yere bağlı olmadan iş yapmak dünyanın yeni iş modeli oluyor. Birçok şirket sürece uyum sağlamaya çalışırken bazıları da bunun öncüsü olmaya kararlı. Turkcell, Türkiye’nin genç iş kapasitesini daha da geliştirmek için yeni istihdam projelerini hayata geçiriyor.

TURKCELL’DEKİ ÇALIŞMA ORTAMINI YAŞAYACAK

Türkiye’de ilk kez bu kadar büyük çaplı bir deneyim projesi organize edildiğini belirten, Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, “Programımız sayesinde bir yandan on bini aşkın gencimize Turkcell’deki çalışma ortamını birebir deneyimleme fırsatı sunarken, diğer yandan belli sayıda gencimize Turkcell bünyesinde istihdam imkanı sunacağız. Önümüzdeki dönemde de gençlerimizin istihdamına yönelik iş ve deneyim programlarımız sürecek. Dünyanın yepyeni çalışma modeline adım atmak ve yeni bir hayatın kapılarını açmak isteyen gençlerimizi bu programa başvurmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Serhat Demir

10 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ

2020’deki olağan dışı duruma rağmen işe alımlara devam ettiklerini belirten Demir, “2020 yılında yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağladık. 2021’de bu sayının da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Şu anda 10 haftada 10 bin 10 öğrencinin katılım sağlayacağı Türkiye’nin en büyük iş deneyim projesi ‘Sınırsız Yetenek Projesi’ni gerçekleştiriyoruz. Büyük bir ilgiyle programın ilk 2 haftasını tamamladık Uzun soluklu bir zaman dilimine yayılacak projemiz 2021’de de devam edecek ayrıca; 2020 yılında lansmanını yapmayı planladığımız, istihdam sürecini 2021’de gerçekleştireceğimiz ‘Kadın Mühendisler Projesi’ ile toplumsal fırsat eşitliğini öne çıkarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ MEZUN İSTİHDAMINA ÖNCELİK

Serhat Demir, yeni istihdam stratejileri hakkında “Son 5 yılda bin gencimizi bünyemize kattığımız ve bu yönüyle Türkiye’nin en büyük özel sektör yeni mezun istihdamı programı olan Genç Yetenek programımızı da içeriğinde planladığımız yeniliklerle 2021 yılında yine hayata geçireceğiz” bilgisini paylaştı.

MÜLAKATLARDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

  • Değişen-dönüşen iş dünyasıyla birlikte, İK süreçlerinde de yeni trendlerin oluştuğunu aktaran Demir şunları söyledi: “Yaşanan küresel kriz, esnek ve çevik çalışma modellerini ve çalışan deneyimini odağa alan İK yaklaşımlarının önemini ön plana çıkardı. Örneğin iş görüşmelerinde yüz yüze mülakat yerine uzaktan görüntülü görüşmeler hayatımıza girdi. Biz Turkcell olarak bu noktada da farklılaşarak adaylarla mülakatlarda yapay zeka desteğiyle duygu durum analizleri yapmaya başladık ve ödüllü projeler geliştirdik. İşe yeni başlayanların oryantasyon programları, mevcut çalışanların eğitimleri online ortamlara taşındı.”

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