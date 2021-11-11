Teknoloji Twitter internet sitesinde de otomatik görsel boyutlandırmayı sonlandırıyor
İNTERNET

Twitter internet sitesinde de otomatik görsel boyutlandırmayı sonlandırıyor

Twitter, son dönemlerde oldukça fazla eleştirilen 'otomatik görsel boyutlandırma' konusunda adım atmış ve mobil için bu özelliği tamamen devre dışı bırakmıştı. Bugün gelinen noktada ise benzer yapı artık web sürümü için de geçerli hale geliyor. Yani görsellerin orijinalliği korunacak.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter internet sitesinde de otomatik görsel boyutlandırmayı sonlandırıyor
Twitter

Fotoğraflardaki kırpma tekniği sebebiyle sıkça eleştirilen Twitter, kısa süre önce bu sistemi mobil için devre dışı bırakmıştı. Bugün gelinen noktada ise web sitesinde de benzer bir strateji izleniyor. Yani Twitter artık web sayfasında da hiçbir kırpma olmadan resimleri tam boyutta göstermeye başlıyor.

Otomatik kırpma sistemi milyonlarca kişi tarafından eleştirilmiş, daha sonrasında Twitter ise bu tarz bir adım atmıştı. Şimdi ise kapsam daha da genişliyor ve 'Gördüğünüz Aldığınızdır' ifadesi tam anlamıyla karşılık buluyor.

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