Twitter internet sitesinde de otomatik görsel boyutlandırmayı sonlandırıyor

Fotoğraflardaki kırpma tekniği sebebiyle sıkça eleştirilen Twitter, kısa süre önce bu sistemi mobil için devre dışı bırakmıştı. Bugün gelinen noktada ise web sitesinde de benzer bir strateji izleniyor. Yani Twitter artık web sayfasında da hiçbir kırpma olmadan resimleri tam boyutta göstermeye başlıyor.

Otomatik kırpma sistemi milyonlarca kişi tarafından eleştirilmiş, daha sonrasında Twitter ise bu tarz bir adım atmıştı. Şimdi ise kapsam daha da genişliyor ve 'Gördüğünüz Aldığınızdır' ifadesi tam anlamıyla karşılık buluyor.

TEKNOLOJİ Twitter görsel önizlemeleri kırpmadan sunmaya başladı