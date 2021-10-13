Twitter kronolojik sıralamanın daha kolay görünmesini sağlayacak

Twitter, kullanıcılara uzun süredir tweet'leri takip etmenin iki yolunu sunuyor. Bunlar popüler tweet'ler ve kronolojik sıralama şeklinde geçiyor. Şimdi ise son tweet'leri göstermek için yepyeni bir yöntem için testler devam ediyor.

İlk etapta iPhone'lar için yapılan denemeler, ekranın sağ üstüne yerleştirilen yeni bir Ana Sayfa ve En Son seçeneklerini getiriyor. Standart popüler dizilimin yanında En Son seçeneği çok daha efektif bir çözüm sunuyor.

Top Tweets first or latest Tweets first? We’re making it easier to switch between the two timelines and know which one you’re scrolling.

Now testing with some of you on iOS: swipe between "Home" and "Latest" on the Home tab to choose which Tweets you see first. pic.twitter.com/LoyAN4cONu

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 12, 2021

Akışlar arasında geçiş yapmak isteyen kişiler bu işlemi çok hızlı gerçekleştirebilecek. Yani aslında yeni sistem şimdikine oranla çok daha pratik bir çözüm sunmaya odaklanıyor.

Twitter şu anda yalnızca bu yapıyı değil, diğer birçok özelliği test ediyor. Sosyal gizlilik paketi de bunlardan biri. Tweet arşivleme, sohbetten ayrılma ve beğenilen tweet'leri gizleme gibi detayların deneme çalışmaları da devam ediyor.

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