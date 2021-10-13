Teknoloji Twitter kronolojik sıralamanın daha kolay görünmesini sağlayacak
İNTERNET

Twitter kronolojik sıralamanın daha kolay görünmesini sağlayacak

Twitter şu anda hem popüler gönderiler hem de kronolojik sıralamaya göre tweet'lerin ana akışta listelenmesini sağlıyor. Fakat son atılan tweet'lerin çok daha rahat görünmesini sağlayacak yeni bir yapı test ediliyor. Böylece tweet'lerin çok daha kolay şekilde listelenmesi sağlanabilecek.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter kronolojik sıralamanın daha kolay görünmesini sağlayacak
Twitter

Twitter, kullanıcılara uzun süredir tweet'leri takip etmenin iki yolunu sunuyor. Bunlar popüler tweet'ler ve kronolojik sıralama şeklinde geçiyor. Şimdi ise son tweet'leri göstermek için yepyeni bir yöntem için testler devam ediyor.

İlk etapta iPhone'lar için yapılan denemeler, ekranın sağ üstüne yerleştirilen yeni bir Ana Sayfa ve En Son seçeneklerini getiriyor. Standart popüler dizilimin yanında En Son seçeneği çok daha efektif bir çözüm sunuyor.

Akışlar arasında geçiş yapmak isteyen kişiler bu işlemi çok hızlı gerçekleştirebilecek. Yani aslında yeni sistem şimdikine oranla çok daha pratik bir çözüm sunmaya odaklanıyor.

Twitter şu anda yalnızca bu yapıyı değil, diğer birçok özelliği test ediyor. Sosyal gizlilik paketi de bunlardan biri. Tweet arşivleme, sohbetten ayrılma ve beğenilen tweet'leri gizleme gibi detayların deneme çalışmaları da devam ediyor.

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