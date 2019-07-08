Teknoloji Twitter nefret söylemine ve trollere savaş açtı Bu tweet kullanım dışıdır
SOSYAL MEDYA

Twitter nefret söylemine ve trollere savaş açtı: Bu tweet kullanım dışıdır

Twitter, uzun yıllardır nefret söylemleri ve sahte hesaplarla mücadele etmek için farklı yöntemler deniyor. Platformda özellikle son dönemde karşılaştığımız 'Bu tweet kullanım dışıdır' ibaresi dikkatleri çekiyor. Z Raporu dergisinde yer alan analize göre Twitter artık saldırgan tutum sergileyen, şikayet alan hesapların tweetlerini bu şekilde gizleyecek.

Haber Merkezi Derin Ekonomi
Twitter geçtiğimiz yıl 70 milyon hesabı askıya aldı.
Twitter geçtiğimiz yıl 70 milyon hesabı askıya aldı.

Twitter, bot ve trol hesapları platformdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Sosyal medya platformu özellikle sahte hesaplarla mücadele etmek için uzun süredir aktif olmayan profillere bir bildirim göndererek hesabı doğrulamalarını talep ediyor. Eğer hesap doğrulanmaz veya parola yenilenmezse bu hesaplar tekrar açılamayacak şekilde kilitleniyor. Ayrıca Twitter geçtiğimiz yıl 'Smyte' isimli bir siber güvenlik şirketini satın almıştı.

Twitter tarafından yanlış bilgi yayan ve bu haberlerin yayılmasına yardımcı olan 70 milyon hesabın askıya alındığı açıklandı. Sahte hesaplar konusunda ciddi sorunları olan Twitter'da 50 bin adet Rus kaynaklı bot hesabının 2016 seçimlerini ABD Başkanı seçilen Donald Trump lehinde maniple ettiği biliniyor.

'Bu Tweet kullanım dışıdır'

Bu arada yakın zamanda sıkça karşılaştığımız 'Bu tweet kullanım dışıdır' ibaresi de dikkatlerimizi çekiyor.
Twitter konu hakkında henüz bir açıklama yapmasa da Z Raporu dergisinde yer alan analize göre; saldırgan tutum sergileyen, şikayet alan hesapların tweetleri artık görüntülenemeyecek. Bu durum yalnızca ülkemize mahsus değil dünya genelinde de yaşanıyor. Twitter yönetimi tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da bot ve trol hesaplarla mücadele için alınan bir önlem olduğu düşünülüyor.

Twitter başta olmak üzere diğer sosyal mecralar olan Instagram, Facebook ve Youtube her geçen gün yeni teknolojiler kullanarak sahte hesapları engellemeye çalışıyor. Konuyla ilgili detaylı bir analize Z Raporu dergisinin Temmuz sayısından ulaşabilirsiniz.

REKLAM
Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Nöbeti devralıyorlar

Nöbeti devralıyorlar

ABD çekiliyor, PKK'nın yeni hamileri belli oldu.
Şırnaktakalleş saldırı

Şırnak'ta
kalleş saldırı

​PKK'lı teröristler iki çobanı öldürdü.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Dünya artık<br>kırmızı alarmda

Dünya artık
kırmızı alarmda

​Eriyen buzullar iklim değişikliğini hızlandırıyor.
Magandalar için<br>20'şer yıl istendi

Magandalar için
20'şer yıl istendi

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Soruşturma genişliyor

Soruşturma genişliyor

Reyhanlı'daki otomobil patlamasıyla ilgili gözaltı sayısı 21 oldu.
10 kere müebbet

10 kere müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa açıklandı.

Şiddetli yağış uyarısı​

Şiddetli yağış uyarısı​

Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor.
Çöp dağları isyanı!

Çöp dağları isyanı!

İzmir'in sokakları 1994 öncesi İstanbul'a döndü.
'Halkçılık' dersi!

'Halkçılık' dersi!

Savcı Sayan, Ağrı halkının emeğini küçümseyen Barış Atay'ı gündem yaptı.
Zam pazarlığı başladı

Zam pazarlığı başladı

Hükümet ve işçi tarafları ikinci kez bir araya geldi.
Yerli ve milli dijital para geliyor

Yerli ve milli dijital para geliyor

Dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.
Yusuf'un ağıdını<br>polisler dindirdi

Yusuf'un ağıdını
polisler dindirdi

​Babasının emniyete attığı mesaj harekete geçirdi.
FETÖ'den<br>yeni taktik

FETÖ'den
yeni taktik

Gözaltı kararı verilen muvazzaf teğmen sayısı 'alarm' veriyor!
Operasyon başladı

Operasyon başladı

​Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.