Teknoloji Twitter ücretli abonelik modelini geliştirmek için Threaderı satın aldı
İNTERNET

Twitter ücretli abonelik modelini geliştirmek için Threader'ı satın aldı

Twitter, ücretli abonelik modeli Twitter Blue özelliklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için Threader'ı satın aldı. Threader normal şartlarda gönderileri birleştirerek tek bir makale şeklinde okunmasını sağlıyor. Bundan sonraki süreçte de Twitter Blue ile bu servis çok daha büyük önem kazanacak gibi görünüyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter ücretli abonelik modelini geliştirmek için Threaderı satın aldı
Twitter Threader

Twitter, yeni geliştirilen ücretli abonelik modelinin testlerine başladı. Twitter Blue olarak isimlendirilen yeni sistem, ücret ödeyen kullanıcıların çeşitli özellikleri kullanmasını sağlıyor. Bunlar arasında 10 dakikaya kadar uzun videoların platforma yüklenmesi de yer alıyor. Ama Twitter bu abonelik modelini geliştirip ileriye götürebilmek adına çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak satın alınan Threader da bununla doğrudan ilişkili.

Threader bu sayede Twitter Blue'nun bir parçası haline gelecek.
Threader bu sayede Twitter Blue'nun bir parçası haline gelecek.

Twitter Threader nedir?

Twitter'ın bünyesine dahil ettiği Threader, gündemdeki konuların daha kolay anlaşılmasını sağlamak adına geliştirilen bir uygulama. Ancak Twitter bünyesinde daha farklı noktalar üzerine yoğunlaşılacak gibi görünüyor.

Bugün duyurusu yapılan satın almayla birlikte 15 Aralık itibariyle Threader tamamen kapanacak ancak Twitter Blue'nun bir parçası olarak yayın süreci devam edecek. Twitter'ın Threader kutucu ortağı Marie Denis'in oluşturmaktan bahsettiği Reader özelliğinin büyük bir katkısı olacak. Denis, Twitter'da insanların mesajları okumasını kolaylaştırmanın yolları üzerinde çalışmaya devam edeceğini de özellikle belirtiyor.

Satın almanın diğer şartları ve satınalmabedeli ise henüz açıklanmadı.

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