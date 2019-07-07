Ulusal meteorit araştırmaları laboratuvarı ÇOMÜ’de faaliyete başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM) bünyesinde açılan ve faaliyete geçen meteorit araştırmaları laboratuvarı, meteorit araştırmaları odaklı ilk ulusal “tematik laboratuvar” eksikliğini giderdi. Laboratuvarda, Türkiye’deki söz konusu numuneleri uluslararası standartlar ve protokoller çerçevesinde muhafaza etmeyi hedefliyor.



Bu deneysel sistemlere ek olarak, Türkiye’deki çeşitli laboratuvarlardaki farklı deney sistemlerine ise, ÇOBİLTUM ile ilgili kurumlar arasında yapılan protokoller sayesinde kolayca erişim sağlanacak.