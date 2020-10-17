Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Uzay hurdaları yörüngede çarpışacaktı
BİLİM

Uzay hurdaları yörüngede çarpışacaktı

Uzayın etrafını kaplayan uydular bir süre sonra çöp haline gelirken bunların yörüngedeki hareketleri de tehlikeye yol açıyor. Dünya yörüngesinde eski bir uydu ile fırlatılmış bir roketten geriye kalan bir parçanın, büyük miktarda "uzay çöpü" yaratabilecek bir çarpışmanın eşiğinden döndüğü bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Uzayın dikkatsizce kullanılması tehlikenin habercisi haline geldi.

Merkezi ABD'de bulunan uzay izleme şirketi LeoLabs'tan yapılan açıklamaya göre, Sovyetler Birliği'ne ait çalışır durumda olmayan seyrüsefer uydusu ile Çin'e ait aşamalı roket kalıntısı, dün gece saatlerinde Güney Atlantik Okyanusu üzerindeki Alçak Yer Yörüngesi konumunda yakın geçiş yaptı.

  • Roket parçasının yakın geçişten 10 dakika sonra şirketin Yeni Zelanda'daki Kiwi Uzay Radarı'nda tespit edildi, hurdanın bütünlüğünü koruduğu görüldü ve herhangi bir enkaz izine rastlanmadı.

LeoLabs, daha önce hazırladığı karşılaşma öncesi analizlerinde iki cismin birbirine 18 ila 25 metre yaklaşacağını, bunun yüzde 10'lu bir çarpışma riski yaratacağını kaydetmişti.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinde görevli ABD'li gökbilimci Jonathan McDowell da toplamda 2 bin 800 kilo ağırlığa sahip iki nesnenin olası çarpışmasının, Alçak Yörünge'deki "uzay çöpü" miktarının yüzde 10 ila 20 artırma potansiyeline sahip olduğu uyarısında bulunmuştu.

Arşiv

Uzay hurda dolu

Eski veya tahrip olmuş uyduların hurdaları, aşamalı roketlerden arta kalan parçalar ve uzay istasyonlarından düşen vida, panel ve kaplama malzemeleri gibi nesneler, "uzay çöpü" olarak adlandırılıyor.

  • Avrupa Uzay Ajansının (ESA) tahminlerine göre, Dünya yörüngesinde çapı 10 santimetreden geniş 34 bin, 1 ila 10 santimetre çapında 900 bin ve 1 santimetreden küçük 128 milyon başıboş nesne bulunuyor.

Uzay çöpünün büyük bölümü yeryüzünden 160 ila 2 bin kilometre yükseklikteki uzay boşluğunu tarif eden "Alçak Yer Yörüngesi"nde bulunuyor.

Yeryüzü gözlem ve hizmet uydularının büyük bölümü ve Uluslararası Uzay İstasyonu, bu yörünge bölgesinde yer alıyor.

Saatte 35 bin kilometreyi aşan hızlarda hareket eden irili ufaklı nesneler, aktif durumdaki uydu ve araçlara zarar verme olasılığının yanı sıra ISS’de görev yapan astronot ve kozmonotlar için de hayati tehlike yaratıyor.

Ay, milyarlarca yıl önce Dünya'yı Güneş'ten korumuş olabilir
TEKNOLOJİ
Ay, milyarlarca yıl önce Dünya'yı Güneş'ten korumuş olabilir
Abone Ol Google News
Mübariz İbrahimov: Kürşadın Çerisi

Mübariz İbrahimov: Kürşad'ın Çerisi

​2010 yılında tek başına girdiği topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.
Tulpar göreve hazır

Tulpar göreve hazır

​İsmini Türk destanındaki efsaneden alan araç seri üretime geçiyor.
Azerbaycan dasivilleri hedef alıyor

Azerbaycan da
sivilleri hedef alıyor

​HDP'nin Ermeni vekilinden skandal açıklama.
Bu fotoğraflar yürekleri dağladı

Bu fotoğraflar yürekleri dağladı

​Hain saldırılan geriye kalanlar...
İki ay boyunca bu evde saklanmış

İki ay boyunca bu evde saklanmış

​Dünyanın aradığı DEAŞ'lı kadın terörist Adana'da yakalanmıştı.

​450 yıllık Türk yurdu tehlikede.

Anketler<br>Ersin Tatar diyor

Anketler
Ersin Tatar diyor

KKTC'de seçimlerin ikinci turu yarın yapılacak.
Nefes bile aldırmazdı

Nefes bile aldırmazdı

En çok zorlandığı defans oyuncusunu açıkladı.
İsmail'in son şansı

İsmail'in son şansı

​"Kilo almasın diye aç yatırıyorum."
Fuzuli şehri kurtarıldı

Fuzuli şehri kurtarıldı

Ermenistan saldırısı sonrası ​Aliyev ulusa seslendi.
Kaçak tütün operasyonu

Kaçak tütün operasyonu

145 adrese eş zamanlı operasyon: 52 şüpheli yakalandı
Ermenistan bizden intikam alıyor

Ermenistan bizden intikam alıyor

Uykudayken vurulan Gence sakinleri, korku dolu anları anlattı.
Milyonlarcası<br>istila etti

Milyonlarcası
istila etti

Bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyorlar.
Şimşek endişesi

Şimşek endişesi

Trabzonspor maçındaki VAR performansı tepki çekmişti.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

Adana'daki trafik kazasında ölü ve yaralılar var.
Ermenistan'dan <br>sivillere füzeli saldırı

Ermenistan'dan
sivillere füzeli saldırı

Hain saldırıda ölü sayısı artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.