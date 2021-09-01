Teknoloji Uzay istasyonu çatladı
BİLİM

Uzay istasyonu çatladı

Rus uzay şirketi RSC Energia, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Zarya modülünde çatlaklar tespit edildiğini açıkladı. Çatlakların herhangi bir hava sızıntısına neden olup olmadığı açıklanmadı. Rus yetkililer, 23 yıldır aktif olan ISS’deki ekipmanların eskidiğini ve 2025 itibariyle bir hurda yığını deposuna dönüşeceğini düşünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzay istasyonu çatladı
Rus yetkililer, ISS'in 2025'te hurdaya dönebileceğini öne sürdü.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yaşanan sorunlarla alarm veriyor. Rus uzay şirketi RSC Energia, Rus kozmonotların istasyonda sürekli yeni çatlaklar tespit ettiğini açıkladı. Rus yetkililer, 23 yıldır aktif olan ISS’deki ekipmanların eskidiğini ve 2025 itibariyle bir hurda yığını deposuna dönüşeceğini öne sürdü.

YENİ ÇATLAKLAR KEŞFEDİLDİ

Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) bir bölümünde, genişleyebilecek yeni çatlaklar keşfettiklerini açıkladı. Roket ve uzay şirketi Energia’nın baş mühendisi Vladimir Solovyov, konuyla ilgili RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, “Zarya modülünde bazı yerlerde yüzeysel çatlaklar bulundu. Durum kötü ve çatlakların zamanla genişleyeceğini gösteriyor” diye konuştu.

EKİPMANLARIN ÇOĞU YAŞLANDI

Bununla birlikte Solovyov, çatlakların herhangi bir hava sızıntısına neden olup olmadığını söylemedi, ancak ISS ekipmanlarının çoğunun yaşlanmaya başladığını aktardı. Ayrıca Solovyov, istasyonda 2025’ten sonra kırık ekipmanlardan oluşan bir “hurda yığını” oluşabileceği konusunda uyardı. ISS son zamanlarda birkaç olaya maruz kaldı. Rus yetkililer geçen ay gecikme nedeniyle bir modülün kontrolden çıktığını söyledi.

NASA ASTRONOTUNU SUÇLAMIŞLARDI

İki hafta önce Rus haber ajansı TASS, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Serena Auñón-Chancellor hakkında tüm dünyada tartışma yaratan bir iddia yayımladı. TASS, Auñón-Chancellor’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) duygusal bir çöküntü yaşadığını öne sürerek astronotun Dünya’ya erken dönebilmek için Rusya’nın Soyuz olarak bilinen uzay aracına zarar verdiğini iddia etti.

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
DÜNYA
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
Abone Ol Google News
Av yasağı bitti

Av yasağı bitti

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
​Alevler en az 30 dükkanı sardı

​Alevler en az 30 dükkanı sardı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın.
Türkiyenin desteğini bekliyoruz

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

​Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu.
Geride 'enkaz' kaldı

Geride 'enkaz' kaldı

Yeni Şafak, Taliban'ın tam denetimine geçen havalimanında.
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

Engin Özkoç'a yeni suçlama.
CHP'nin küfürbaz başkanı

CHP'nin küfürbaz başkanı

​Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika 68 küfür saydırdı.

Suriye'den de çıkacaklar

Suriye'den de çıkacaklar

​ABD medyası: Türkiye'nin konumunu güçlendirecek.
Ankesör’de ağ genişliyor

Ankesör’de ağ genişliyor

​FETÖ'cülerin HTS kayıtlarında farklı hatlar tespit edildi.
Katliama bile bile göz yumdular

Katliama bile bile göz yumdular

​ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu.

Afganistan'dan çekilme sonrası ​Biden'dan açıklama.

​31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​81 ilin valiliğine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp okullarındaki diploma töreninde konuştu.
Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.