Uzay istasyonu çatladı

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yaşanan sorunlarla alarm veriyor. Rus uzay şirketi RSC Energia, Rus kozmonotların istasyonda sürekli yeni çatlaklar tespit ettiğini açıkladı. Rus yetkililer, 23 yıldır aktif olan ISS’deki ekipmanların eskidiğini ve 2025 itibariyle bir hurda yığını deposuna dönüşeceğini öne sürdü.

YENİ ÇATLAKLAR KEŞFEDİLDİ

Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) bir bölümünde, genişleyebilecek yeni çatlaklar keşfettiklerini açıkladı. Roket ve uzay şirketi Energia’nın baş mühendisi Vladimir Solovyov, konuyla ilgili RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, “Zarya modülünde bazı yerlerde yüzeysel çatlaklar bulundu. Durum kötü ve çatlakların zamanla genişleyeceğini gösteriyor” diye konuştu.

EKİPMANLARIN ÇOĞU YAŞLANDI

Bununla birlikte Solovyov, çatlakların herhangi bir hava sızıntısına neden olup olmadığını söylemedi, ancak ISS ekipmanlarının çoğunun yaşlanmaya başladığını aktardı. Ayrıca Solovyov, istasyonda 2025’ten sonra kırık ekipmanlardan oluşan bir “hurda yığını” oluşabileceği konusunda uyardı. ISS son zamanlarda birkaç olaya maruz kaldı. Rus yetkililer geçen ay gecikme nedeniyle bir modülün kontrolden çıktığını söyledi.

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NASA ASTRONOTUNU SUÇLAMIŞLARDI

İki hafta önce Rus haber ajansı TASS, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Serena Auñón-Chancellor hakkında tüm dünyada tartışma yaratan bir iddia yayımladı. TASS, Auñón-Chancellor’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) duygusal bir çöküntü yaşadığını öne sürerek astronotun Dünya’ya erken dönebilmek için Rusya’nın Soyuz olarak bilinen uzay aracına zarar verdiğini iddia etti.